Bude to hanba, strašili. Koberce nakoniec na Okolo Slovenska netreba

Dlhodobo je cesta v zlom stave, plná výtlkov, nerovností a puklín. Pre autá to nie je až taká veľká prekážka. Horšie je to pre cyklistov.

BRATISLAVA. Sedlo Grajnár sa nachádza vo Volovských vrchoch. Vedie tade cesta, ktorá spája Rožňavu so Spišskou Novou Vsou.

Čím hrubší, tým lepší

Organizátori navrhovali prekryť nimi nerovnosti, aby pretekári mohli bezpečne prejsť najhorší úsek.

Profesionáli jazdia rýchlo, nerovnosti na ceste môžu spôsobiť hromadné pády.

„Aby nedošlo k úrazu. Je to krajné riešenie. Nakúpime koberce a na ťažký úsek ich položíme. Musíme tým prejsť, pretože by to ohrozilo celý ročník,“ vysvetľoval pre Markízu zostavovateľ trate Stanislav Holec.