Pôjdu cyklisti aj cez vaše mesto či dedinu? Kompletná trasa Okolo Slovenska 2022

Ten vlani získal Peter Sagan, no ten svoj úspech obhajovať nebude.

Preteky sa konajú od 13. do 17. septembra. Cyklistov, vrátane šestnástich Slovákov, čaká 727,2 kilometrov a určite dramatický súboj o žltý dres.

Prológ: Petržalka, Bratislava (7 km)

1. etapa: Šamorín - Trnava (142,3 km)

Etapa je skôr rovinatá. Cyklisti prejdú cez Senec, Budmerice, Modru a Častú do Trnavy. Čaká ich aj stúpanie na hrad Červený kameň.

Prvá etapa v stredu štartuje v Šamoríne pred komlexom X-bionics. Má 142 kilometrov. Vedie zo Šamorína do Trnavy.

2. etapa: Hlohovec - Banská Štiavnica (186,3 km)

Obsahuje šesť vrchárskych prémií, z nich najnáročnejšie bude stúpanie Červená studňa a stúpanie do Banskej Štiavnice.

Druhá etapa sa vo štvrtok začína v Hlohovci a vedie do Banskej Štiavnice. Má dĺžku 186 kilometrov a zvlnený profil.

Trasa vedie cez Topoľčany, Partizánske, Novú Baňu do Banskej Štiavnice, kde cyklisti absolvujú aj jeden okruh. Cieľ je v centre na ulici Andreja Kmeťa.

3. etapa: Detva - Spišská Nová Ves (210 km)

Tretia etapa v piatok štartuje v Detve a vedie do Spišskej Novej Vsi. Je to najnáročnejšia etapa v rámci tohto ročníka so siedmimi vrchárskymi prémiami. Má dĺžku 210 kilometrov.

Cyklistov čakajú stúpania Detvianska Huta, Dobšinský kopec a Grajnár.