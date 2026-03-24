VIDEO: Opäť sa rozhodlo v závere. Dán využil znalosť terénu: Kúpal som sa v tunajšom jazere

Okolo Katalánska 2026
Výsledky - 2. etapa (Figueres – Banyoles, 167,4 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Magnus Cort Nielsen
Dánsko
Uno-X Mobility
3:45:28 h
2.
Noa Isidore
Francúzsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 0 s
3.
Francesco Busatto
Taliansko
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
4.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 0 s
5.
Alberto Dainese
Taliansko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
6.
Guillermo Thomas Silva
Uruguaj
XDS Astana
+ 0 s
Dánsky cyklista Magnus Cort Nielsen z tímu Uno-X Mobility sa stal víťazom utorkovej 2. etapy pretekov Okolo Katalánska.
V celkovom hodnotení 105. ročníka pretekov si udržal vedúcu pozíciu Francúz Dorian Godon z Ineosu Grenadiers.
Druhá etapa mala mierne zvlnený profil, rozhodovalo sa však rovnako ako v pondelok v špurte pelotónu.
Za Cortom Nielsenom finišoval na 2. mieste Francúz Noa Isidore z Uno-X Mobility, tretí bol Talian Francesco Busatto z Alpecinu-Premier Tech.
VIDEO: Zostrih 2. etapy Okolo Katalánska
Víťaz 1. etapy Godon prešiel cieľovou páskou na 4. pozícii. Favoriti na celkové prvenstvo prišli do cieľa v pelotóne, Belgičan Remco Evenepoel (Red Bull Bora-hansgrohe) si zapísal 25. priečku a celkovo je tretí s mankom 4 sekundy na lídra.
Dán Jonas Vingegaard (Visma) zaznamenal 39. miesto v etape a 13. celkovo s odstupom 10 sekúnd.
Tridsaťtriročný člen tímu Uno-X Mobility si pripísal prvé víťazstvo v sezóne, podobne ako v pondelok Godon aj vďaka dobrej znalosti terénu. "Poznám to tu v Katalánsku veľmi dobre, je to región, ktorý často navštevujem. Dokonca som sa aj raz kúpal v tunajšom jazere, "uviedol Cort po 35. profesionálnom víťazstve.
Štvrté najstaršie fungujúce etapové preteky cyklistickej histórie sa idú do nedele, do Pyrenejí zamieri pelotón vo štvrtok.
Priebežné celkové poradie po 2. etape
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
7:46:27 h
2.
Magnus Cort Nielsen
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 0 s
3.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull-BORA-hansgrohe
+ 4 s
4.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5
+ 6 s
5.
Guillermo Thomas Silva
Uruguaj
XDS Astana
+ 10 s
6.
Andrea Raccagni Noviero
Taliansko
Soudal Quick-Step
+ 10 s