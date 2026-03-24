    VIDEO: Opäť sa rozhodlo v závere. Dán využil znalosť terénu: Kúpal som sa v tunajšom jazere

    Magnus Cort.
    Magnus Cort. (Autor: Twitter Velon CC)
    TASR, ČTK|24. mar 2026 o 18:14
    ShareTweet0

    Cyklistické podujatie Okolo Katalánska malo na programe 2. etapu.

    Okolo Katalánska 2026

    Výsledky - 2. etapa (Figueres – Banyoles, 167,4 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Magnus Cort Nielsen

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    3:45:28 h

    2.

    Noa Isidore

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 0 s

    3.

    Francesco Busatto

    Taliansko

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    4.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 0 s

    5.

    Alberto Dainese

    Taliansko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    6.

    Guillermo Thomas Silva

    Uruguaj

    XDS Astana

    + 0 s

    Dánsky cyklista Magnus Cort Nielsen z tímu Uno-X Mobility sa stal víťazom utorkovej 2. etapy pretekov Okolo Katalánska.

    V celkovom hodnotení 105. ročníka pretekov si udržal vedúcu pozíciu Francúz Dorian Godon z Ineosu Grenadiers.

    Druhá etapa mala mierne zvlnený profil, rozhodovalo sa však rovnako ako v pondelok v špurte pelotónu.

    Za Cortom Nielsenom finišoval na 2. mieste Francúz Noa Isidore z Uno-X Mobility, tretí bol Talian Francesco Busatto z Alpecinu-Premier Tech.

    VIDEO: Zostrih 2. etapy Okolo Katalánska

    Víťaz 1. etapy Godon prešiel cieľovou páskou na 4. pozícii. Favoriti na celkové prvenstvo prišli do cieľa v pelotóne, Belgičan Remco Evenepoel (Red Bull Bora-hansgrohe) si zapísal 25. priečku a celkovo je tretí s mankom 4 sekundy na lídra.

    Dán Jonas Vingegaard (Visma) zaznamenal 39. miesto v etape a 13. celkovo s odstupom 10 sekúnd.

    Tridsaťtriročný člen tímu Uno-X Mobility si pripísal prvé víťazstvo v sezóne, podobne ako v pondelok Godon aj vďaka dobrej znalosti terénu. "Poznám to tu v Katalánsku veľmi dobre, je to región, ktorý často navštevujem. Dokonca som sa aj raz kúpal v tunajšom jazere, "uviedol Cort po 35. profesionálnom víťazstve.

    Štvrté najstaršie fungujúce etapové preteky cyklistickej histórie sa idú do nedele, do Pyrenejí zamieri pelotón vo štvrtok.

    Priebežné celkové poradie po 2. etape

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    7:46:27 h

    2.

    Magnus Cort Nielsen

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    3.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull-BORA-hansgrohe

    + 4 s

    4.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5

    + 6 s

    5.

    Guillermo Thomas Silva

    Uruguaj

    XDS Astana

    + 10 s

    6.

    Andrea Raccagni Noviero

    Taliansko

    Soudal Quick-Step

    + 10 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Magnus Cort.
    Magnus Cort.
    VIDEO: Opäť sa rozhodlo v závere. Dán využil znalosť terénu: Kúpal som sa v tunajšom jazere
    dnes 18:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Opäť sa rozhodlo v závere. Dán využil znalosť terénu: Kúpal som sa v tunajšom jazere