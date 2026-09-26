VIDEO: Boj o titul do posledných metrov. Holandská hviezda si splnila zlatý sen

MS v cestnej cyklistike 2026
Cestné preteky žien elite (Montreal - Montreal, 180,1 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Demi Volleringová
4:45,09 h
2.
Kasia Niewiadomová-Phinneyová
+ 0 s
3.
Elisa Longová Borghiniová
+ 4 s
4.
Marlen Reusserová
+ 8 s
5.
Juliette Berthetová
+ 39 s
6.
Puck Pietersová
+1:36 min
-
Tereza Kurnická
nedokončila
Víťazkou pretekov s hromadným štartom majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike sa stala prvýkrát v kariére Holanďanka Demi Volleringová.
Súperky síce dokázali zlikvidovať jej útok, no v záverečnom špurte proti Poľke Kasii Niewiadomovej-Phinneyovej mala navrch najväčšia favoritka. Historicky najdlhšie preteky žien na svetovom šampionáte zvládla za 4:45,09 h.
Po 180,1 km si štvrtý bronz z MS vybojovala Talianka Elisa Longová Borghiniová. Jediná Slovenka na štarte Tereza Kurnická preteky nedokončila.
VIDEO: Finiš pretekov žien na MS 2026
Preteky ovplyvnil pád viacerých pretekárok zo širšieho poľa favoritiek, Volleringová sa mu však vyhla a ziskom prvého dúhového dresu korunovala nesmierne úspešnú sezónu.
K niekoľkým víťazstvám na jarných klasikách pridala v lete celkové triumfy na Tour de France a na Giro d'Italia. Vyhrať MS a dve z najprestížnejších etapových pretekov v jednej sezóne sa medzi ženami podarilo len jej krajanke Annemiek van Vleutenovej v roku 2022.
Kurnická sa už cyklistike profesionálne nevenuje a jej štart bol pri viacerých absenciách len nevyhnutým náhradným riešením, aby Slovensko neprišlo o dôležité body v olympijskej kvalifikácii.
Pelotón sa prechodom cez most Samuela de Champlaina postupne dostal až k mestskému okruhu. Pod názvom Mount-Royal je 13,4 km dlhý okruh hlavným prvkom celého šampionátu.
Elitný ženský pelotón absolvoval kruh osemkrát, čím celková dĺžka pretekov dosiahla 180,4 km a prevýšenie 2 570 m. Najťažšie z troch hlavných stúpaní museli pretekárky zdolať takmer okamžite po prejdení cieľovej pásky.
Na kopec Mount Royal viedlo stúpanie s dĺžkou 1,6 km a priemerným sklonom 7,4%. Išlo o kľúčové miesto pre potenciálne útoky.
Trasa následne klesala k stúpaniu na Chemin de la Polytechnique. Bolo síce kratšie, no prudšie, pričom sklon dosahoval až 11 %. Ďalšia príležitosť na útok prišla na Avenue Pagnuelo len niekoľko kilometrov pred cieľom.
Priebeh pretekov
Po niekoľkých neúspešných pokusoch o únik sa rozhodla zaútočiť Beatrix Roxová. Portugalčanka uspela a neskôr sa k nej pridali Nórka Marte Bergová Edsethová, Američanka Natalie Quinnová a reprezentantka Bulharska Gergana Stojanová.
Manko hlavného balíka sa počas prechodu mostom zväčšilo na takmer štyri minúty, no rozhodnúť sa malo až na okruhu. Ešte pred ním však prišlo jedno stúpanie, kde sa začali ukazovať kvality skúsenejších pretekárok.
V úniku zostali už len Edsethová s Quinnovou a hlavný balík sa mierne natiahol. Tempo sa pri prvom prejazde okruhu postupne zvyšovalo a ešte pred jeho dokončením prišlo v stíhajúcej skupine k veľkému pádu.
Na zemi sa ocitla napríklad domáca obhajkyňa titulu Magdeleine Vallieresová, jedna z hlavných favoritiek Maurícijčanka Kim Le Courtová-Pienaarová či líderka španielskeho tímu Paula Blasiová. Oklieštený pelotón udržiaval tempo a 76 km pred cieľom už preteky pokračovali bez úniku.
Volleringová mala k dispozícii najkvalitnejšiu tímovú podporu a jej krajanky sa neustále snažili pripraviť jej ideálnu pozíciu.
Holanďanky dali po viacerých pokusoch najväčší priestor Francúzke Maevy Squibanovej. Tá si síce dokázala vytvoriť náskok, no počas šiesteho výstupu na kľúčový kopec zabrala Puck Pietersová a Volleringová aj s jej pomocou predviedla útok.
Úradujúca európska šampiónka šla sama a mala aj viac ako 30-sekundový náskok, no Niewiadomová-Phinneyová a Longová Borghiniová sa odmietli vzdať a 17 km pred koncom ju dostihli.
Talianka skúsila zaútočiť, no sily jej potom neskôr chýbali a v cieli preto prišiel poľsko-holandský súboj. V dramatickom šprinte do mierneho kopca začala ako prvá 31-ročná Poľka, no viac síl mala napokon o dva roky mladšia Holanďanka.