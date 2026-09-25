Chladoňová či Kubiš by mohli prísť o olympiádu. Zväz na MS bizarne zachraňuje situáciu

Okrem radostí zo zlatej medaily Viktórie Chladoňovej či ďalších kvalitných výsledkov, musel Slovenský zväz cyklistiky (SZC) pristúpiť na MS v Montreale aj k jednému veľmi neštandardnému kroku.
V mužských pretekoch elite, ktoré sú tradične vrcholom každého šampionátu, bude mať Slovensko tentokrát iba formálne zastúpenie.
Hoci má dvoch cyklistov v tímoch World Tour, ďalšieho na 50. mieste rebríčka UCI a pre štart v pretekoch malo vybojované až štyri miestenky, nikoho nedokázalo nominovať do nedeľného súboja na trati.
Vznikol veľký problém
Po Matthiasovi Schwarzbacherovi (zranenie) a Lukášovi Kubišovi, ktorého na šampionát neuvoľnil pre nahustený program jeho tím Unibet Rose Rockets, sa pretekov v Montreale nezúčastní ani Martin Svrček.
Dvojnásobný medailista z pretekov do 23 rokov figuroval v predbežnej nominácii, no z účasti na MS ho takisto vyradili zdravotné problémy.
Pre zápal šľachy na nohe vynechal domáce podujatie Okolo Slovenska, následne ho trápila viróza a k tomu všetkému sa prvýkrát stal otcom. Zväz veril, že sa jeho stav zlepší, no ani on štartovať nebude.
Pre slovenský tím tak vznikol veľký problém.
Ak by boli preteky elite bez slovenského zastúpenia, národný šampionát by v budúcej sezóne klesol do B-kategórie, čo by znamenalo zisk menej bodov.
"U majstra krajiny je ten pokles polovičný, u druhého takmer dvojtretinový. Straty by sme počítali v stovkách. Tieto body sa rovnajú víťazstvu v etapových pretekoch World Tour, čo je nad naše sily.
Musíme si teda splniť povinnosť od UCI, aby niekto na preteky elite nastúpil. Navyše, budúci rok bude kvalifikačný pre OH 2028," vravel pre Sportnet pred týždňom tréner reprezentácie Jakub Vančo.
Situáciu zachráni masér
Prihlasovanie na majstrovstvá sveta sa skončilo 11. septembra, takže neprichádzala do úvahy možnosť dodatočnej nominácie. ZSC sa tak napokon rozhodol prihlásiť do pretekov člena realizačného tímu.
"Naša účasť bude iba formálna. Budeme mať zastúpenie v podobe človeka, ktorý je tu a formálne spĺňa podmienky a licencie," povedal Vančo pre STVR.
VIDEO: Vančo, Kubiš a Chladoňová reagujú na vzniknutú situáciu
V štartovej listine tak bude figurovať 28-ročný bývalý cyklista a dnes masér výpravy Vladimír Kováčik. Podľa portálu ProCyclingStats naposledy súťažil pred deviatimi rokmi v rámci podujatí krajín V4.
"Robíme to pre talentovaných cyklistov, ktorých potrebujeme udržať v rebríčku vysoko a aby sa ľudia ako Schwarzbacher, Kubiš, Riška, Novák, Chladoňová, Ungerová a ďalší mohli dostať na olympiádu," dodal Vančo.
Aj národný šampión Kubiš, ktorý by sa mal najbližšie predstaviť na pretekoch Cholet Agglo Tour, je šťastný, že zväz situáciu zachránil.
"Veľmi ma mrzí, že nemôžem v nedeľu štartovať. Na druhej strane som rád, že sa zväzu podarilo nájsť riešenie ako zachrániť pre nás tieto dôležité body, ktoré môžu byť kľúčové v boji o miestenky," uviedol.
Aj pri nominácii na preteky žien elite musel zväz improvizovať, no v tomto prípade pôvodná zostava platí. Zranenú Noru Jenčušovú nahradí Tereza Kurnická, ktorá sa venuje viac horskej cyklistike.