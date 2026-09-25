Španieli majú cyklistickú hviezdu. Darilo sa aj Slovákovi, súboj o medailu nebol ďaleko

MS v cyklistike 2026
Výsledky juniorov (Montreal - Montreal, 134 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Benjamín Noval
3:23:35 h
2.
Simon Defrance
+ 42 s
3.
Elias Wändel
+ 2:12 min
4.
Owen Kings
+ 2:12 min
5.
Michael Hettegger
+ 2:12 min
6.
Gal Stare
+ 2:17 min
16.
Milan Húsenica
+ 2:41 min
64.
Timotej Michalík
+ 9:46 min
71.
Michal Kacina
+ 12:20 min
Španielsky cyklista Benjamín Noval dosiahol na MS v cyklistike 2026 zlaté double, keď po časovke juniorov ovládol aj hromadné preteky.
V Montreale si zachoval chladnú hlavu. Postupne sa z pelotónu dostal do stíhacej skupiny, z nej dostihol únik a dve kolá pred koncom zaútočil.
Francúzske duo Simon Defrance, Lancelot Gayant sa márne snažilo dostihnúť ho. Napokon vyhral Španiel s náskokom 42 sekúnd.
V cieli predviedol víťazné gesto v štýle vystrelím z pištole, čím pripomenul Alberta Contadora. Média ho už označili za nového "El pistolera".
VIDEO: Benjamín Noval vyhral preteky U23 na MS v cyklistike 2026
"Znamená to pre mňa veľmi veľa. Tvrdo som na tom pracoval a vedel som, že dnes je to možné," povedal Noval, ktorý napodobnil Belgičana Remca Evenepoela, ktorý dosiahol juniorské double na MS 2018.
Z trojice slovenských reprezentantov predviedol najlepší výkon Milan Húsenica, ktorý obsadil 16. miesto. Napokon finišoval len 29 sekúnd za skupinou, ktorá šprintovala o bronzovú medailu.
Tú si vybojoval Švéd Elias Wändel, ktorý v záverečných metroch prešprintoval Nemca Owena Kingsa, svojho kolegu z holandského tímu JEGG-SKIL-DJR.
Druhý najlepší slovenský cyklista Timotej Michalík finišoval s takmer 10-minútovým mankom na 64. mieste, o sedem priečok pred Michalom Kacinom.