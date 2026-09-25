    Španieli majú cyklistickú hviezdu. Darilo sa aj Slovákovi, súboj o medailu nebol ďaleko

    Timotej Michalík a Milan Húsenica (vpravo) po pretekoch juniorov na MS v cyklistike 2026.
    Timotej Michalík a Milan Húsenica (vpravo) po pretekoch juniorov na MS v cyklistike 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|25. sep 2026 o 15:10
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    Benjamín Noval získal dva dúhové dresy na MS v cyklistike 2026.

    MS v cyklistike 2026

    Výsledky juniorov (Montreal - Montreal, 134 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ESP

    Benjamín Noval

    3:23:35 h

    2.

    FRA

    Simon Defrance

    + 42 s

    3.

    SWE

    Elias Wändel

    + 2:12 min

    4.

    DEU

    Owen Kings

    + 2:12 min

    5.

    AUT

    Michael Hettegger

    + 2:12 min

    6.

    SVN

    Gal Stare

    + 2:17 min

    16.

    SVK

    Milan Húsenica

    + 2:41 min

    64.

    SVK

    Timotej Michalík

    + 9:46 min

    71.

    SVK

    Michal Kacina

    + 12:20 min

    Španielsky cyklista Benjamín Noval dosiahol na MS v cyklistike 2026 zlaté double, keď po časovke juniorov ovládol aj hromadné preteky.

    V Montreale si zachoval chladnú hlavu. Postupne sa z pelotónu dostal do stíhacej skupiny, z nej dostihol únik a dve kolá pred koncom zaútočil.

    Francúzske duo Simon Defrance, Lancelot Gayant sa márne snažilo dostihnúť ho. Napokon vyhral Španiel s náskokom 42 sekúnd. 

    V cieli predviedol víťazné gesto v štýle vystrelím z pištole, čím pripomenul Alberta Contadora. Média ho už označili za nového "El pistolera".

    VIDEO: Benjamín Noval vyhral preteky U23 na MS v cyklistike 2026

    "Znamená to pre mňa veľmi veľa. Tvrdo som na tom pracoval a vedel som, že dnes je to možné," povedal Noval, ktorý napodobnil Belgičana Remca Evenepoela, ktorý dosiahol juniorské double na MS 2018.

    Z trojice slovenských reprezentantov predviedol najlepší výkon Milan Húsenica, ktorý obsadil 16. miesto. Napokon finišoval len 29 sekúnd za skupinou, ktorá šprintovala o bronzovú medailu. 

    Tú si vybojoval Švéd Elias Wändel, ktorý v záverečných metroch prešprintoval Nemca Owena Kingsa, svojho kolegu z holandského tímu JEGG-SKIL-DJR.

    Druhý najlepší slovenský cyklista Timotej Michalík finišoval s takmer 10-minútovým mankom na 64. mieste, o sedem priečok pred Michalom Kacinom.

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