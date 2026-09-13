ONLINE: 21. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes vyvrcholia záverečnou 21. etapou.
Jazdca posledných 99 kilometrov. Trasa povedie aj okolo slávneho palácu Alhambra, finišovať sa bude v meste Granada.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 21. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
13.09.2026 o 16:23
21. etapa: Granada – Granada
Plánovaný
Prenos
Pořadatelé se na závěr letošní Vuelty inspirovali zařazením slavného Montmartru do poslední etapy Tour de France. Letos se tak na závěr pojede i výšlap k palácům Alhambra na okraji Malagy. Celkově čeká závodníky na závěr Vuelty jen 99 kilometrů dlouhá etapa. Převýšení nabízí 1280 metrů. Sprinterská prémie je pak na programu zhruba dvacet kilometrů před cílem.
Bodovací soutěž (zelený trikot)
1. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 326
2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 239
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 171
4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 141
5. Jordi Meeus (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 116
---
80. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 10
1. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 326
2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 239
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 171
4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 141
5. Jordi Meeus (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 116
---
80. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 10
Nejlepší vrchař (puntíkatý trikot)
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 78
2. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 62
3. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 36
4. Mikel Landa (ESP) Soudal Quick-Step 30
5. Tobias Halland Johannessen (NOR) Uno-X Mobility 28
---
40. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 2
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 78
2. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 62
3. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 36
4. Mikel Landa (ESP) Soudal Quick-Step 30
5. Tobias Halland Johannessen (NOR) Uno-X Mobility 28
---
40. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team 2
Nejlepší mladý jezdec (bílý trikot)
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 71:06:26
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +1:10
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +17:24
4. Juan Rodríguez (COL) EF Education–EasyPost +38:28
5. Embet Svestad-Bardseng (NOR) Netcompany INEOS +1:03:07
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 71:06:26
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +1:10
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +17:24
4. Juan Rodríguez (COL) EF Education–EasyPost +38:28
5. Embet Svestad-Bardseng (NOR) Netcompany INEOS +1:03:07
Pořadí týmů
1. Decathlon CMA CGM Team 213:40:00
2. XDS Astana Team +39:01
3. Bahrain – Victorious +57:36
4. Groupama – FDJ Unites +1:02:29
5. Netcompany INEOS +1:28:02
1. Decathlon CMA CGM Team 213:40:00
2. XDS Astana Team +39:01
3. Bahrain – Victorious +57:36
4. Groupama – FDJ Unites +1:02:29
5. Netcompany INEOS +1:28:02
Celkové pořadí (červený trikot):
1. Enric Mas (ESP) Movistar Team 70:56:58
2. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:15
3. Félix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM Team +2:44
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education–EasyPost +6:54
5. Sepp Kuss (USA) Team Visma | Lease a Bike +8:45
6. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +9:28
7. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +10:38
8. Clément Berthet (FRA) Groupama-FDJ United +11:41
9. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana Team +11:59
10. Harold Tejada (COL) XDS Astana Team +14:40
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15. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +45:09
1. Enric Mas (ESP) Movistar Team 70:56:58
2. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:15
3. Félix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM Team +2:44
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education–EasyPost +6:54
5. Sepp Kuss (USA) Team Visma | Lease a Bike +8:45
6. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +9:28
7. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +10:38
8. Clément Berthet (FRA) Groupama-FDJ United +11:41
9. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana Team +11:59
10. Harold Tejada (COL) XDS Astana Team +14:40
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15. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +45:09
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 16:23.