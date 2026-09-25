Stratila menej ako minútu. Mladá Slovenka dosiahla na MS kvalitné umiestnenie

MS v cestnej cyklistike 2026
Výsledky - preteky junioriek (Montreal - Montreal, 80 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Alejandra Neirová
2:21:00 hod
2.
Matilde Rossignoliová
+ 0 s
3.
Anja Grossmannová
+ 0 s
15.
Lujza Bartošíková
+ 49 s
30.
Karolína Hajduková
+ 2:05 min
Slovenská cyklistka Lujza Bartošíková obsadila 15. priečku v pretekoch junioriek na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike.
V piatok v Montreale zaostala o 49 sekúnd za víťazkou Alejandrou Neirovou zo Španielska. Druhá Slovenka v pretekoch Karolína Hajduková finišovala na 30. pozícii so stratou 2:05 min.
Druhá skončila v záverečnom špurte Talianka Matilde Rossignoliová a bronz získala Švajčiarka Anja Grossmannová.