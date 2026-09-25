    Stratila menej ako minútu. Mladá Slovenka dosiahla na MS kvalitné umiestnenie

    Slovenská cyklistka Lujza Bartošíková počas pretekov junioriek na MS 2026.
    Slovenská cyklistka Lujza Bartošíková počas pretekov junioriek na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|25. sep 2026 o 23:25
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    Juniorskou majsterkou sveta je Alejandra Neirová.

    MS v cestnej cyklistike 2026

    Výsledky - preteky junioriek (Montreal - Montreal, 80 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ESP

    Alejandra Neirová

    2:21:00 hod

    2.

    ITA

    Matilde Rossignoliová

    + 0 s

    3.

    CHE

    Anja Grossmannová

    + 0 s

    15.

    SVK

    Lujza Bartošíková

    + 49 s

    30.

    SVK

    Karolína Hajduková

    + 2:05 min

    Slovenská cyklistka Lujza Bartošíková obsadila 15. priečku v pretekoch junioriek na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike.

    V piatok v Montreale zaostala o 49 sekúnd za víťazkou Alejandrou Neirovou zo Španielska. Druhá Slovenka v pretekoch Karolína Hajduková finišovala na 30. pozícii so stratou 2:05 min.

    Druhá skončila v záverečnom špurte Talianka Matilde Rossignoliová a bronz získala Švajčiarka Anja Grossmannová.

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