    Ďalšie výborné preteky Slovákov na MS. Riška v top 10, Novák bol s víťazom v úniku

    Slovenský cyklista Richard Riška v pretekoch U23 na MS v Montreale 2026.
    Slovenský cyklista Richard Riška v pretekoch U23 na MS v Montreale 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|25. sep 2026 o 19:50
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    Majstrom sveta do 23 rokov sa stal Ashlin Barry.

    MS v cyklistike 2026

    Výsledky mužov do 23 rokov (Montreal - Montreal, 134 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    USA

    Ashlin Barry

    4:17:35 h

    2.

    ESP

    Héctor Álvarez

    + 53 s

    3.

    NOR

    Jesper Stiansen

    + 53 s

    4.

    FRA

    Aubin Sparfel

    + 53 s

    5.

    BEL

    Niels Driesen

    + 55 s

    6.

    ITA

    Matteo Scalco

    + 55 s

    7.

    ITA

    Mattia Negrente

    + 1:19 min

    8.

    SVK

    Richard Riška

    + 1:19 min

    9.

    SVN

    Erazem Valjavec

    + 1:19 min

    10.

    AUS

    Jack Ward

    + 1:19 min

    82.

    SVK

    Samuel Novák

    + 12:41 min

    Slovenský cyklista Richard Riška obsadil vynikajúce 8. miesto v pretekoch do 23 rokov na prebiehajúcich MS v kanadskom Montreale.

    Siedmy muž celkového poradia Okolo Slovenska, ktoré vrcholilo na Kráľovej holi, sa celý deň držal v pelotóne a v závere predviedol aj kvalitný šprint, v ktorom ho zdolal len taliansky súper Mattia Negrethe.

    Majstrom sveta sa stal Američan Ashlin Barry. Niekdajší reprezentant Kanady bol súčasťou denného úniku a posledných 30 km išiel sám, keď sa v rovinatej časti zbavil Dána Kristiana Egholma.

    Jazdca rozvojového programu tímu Visma-Lease a Bike nechytila ani päťčlenná stíhacia skupina, v ktorej boli aj dvaja najväčší favoriti na titul.

    Španiel Héctor Álvarez ocenil druhé miesto búchaním do riadidiel a Francúz Aubin Sparfel dokonca ani nezískal cenný kov. V šprinte o bronzovú medailu ho totiž zdolal nórsky pretekár Jesper Stiansen.

    Druhý slovenský reprezentant Samuel Novák bol takisto dlho v úniku, ale bol dostihnutý a záverečné kilometre už vypustil. Do cieľa prišiel spolu s Čechom Václavom Ježekom na 82., respektíve 83. mieste.

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