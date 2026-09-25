Ďalšie výborné preteky Slovákov na MS. Riška v top 10, Novák bol s víťazom v úniku

MS v cyklistike 2026
Výsledky mužov do 23 rokov (Montreal - Montreal, 134 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Ashlin Barry
4:17:35 h
2.
Héctor Álvarez
+ 53 s
3.
Jesper Stiansen
+ 53 s
4.
Aubin Sparfel
+ 53 s
5.
Niels Driesen
+ 55 s
6.
Matteo Scalco
+ 55 s
7.
Mattia Negrente
+ 1:19 min
8.
Richard Riška
+ 1:19 min
9.
Erazem Valjavec
+ 1:19 min
10.
Jack Ward
+ 1:19 min
82.
Samuel Novák
+ 12:41 min
Slovenský cyklista Richard Riška obsadil vynikajúce 8. miesto v pretekoch do 23 rokov na prebiehajúcich MS v kanadskom Montreale.
Siedmy muž celkového poradia Okolo Slovenska, ktoré vrcholilo na Kráľovej holi, sa celý deň držal v pelotóne a v závere predviedol aj kvalitný šprint, v ktorom ho zdolal len taliansky súper Mattia Negrethe.
Majstrom sveta sa stal Američan Ashlin Barry. Niekdajší reprezentant Kanady bol súčasťou denného úniku a posledných 30 km išiel sám, keď sa v rovinatej časti zbavil Dána Kristiana Egholma.
Jazdca rozvojového programu tímu Visma-Lease a Bike nechytila ani päťčlenná stíhacia skupina, v ktorej boli aj dvaja najväčší favoriti na titul.
Španiel Héctor Álvarez ocenil druhé miesto búchaním do riadidiel a Francúz Aubin Sparfel dokonca ani nezískal cenný kov. V šprinte o bronzovú medailu ho totiž zdolal nórsky pretekár Jesper Stiansen.
Druhý slovenský reprezentant Samuel Novák bol takisto dlho v úniku, ale bol dostihnutý a záverečné kilometre už vypustil. Do cieľa prišiel spolu s Čechom Václavom Ježekom na 82., respektíve 83. mieste.