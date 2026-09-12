ONLINE: 20 etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú kráľovskou dvadsiatou etapou.
Jazdcov čaká náročná horská trasa s dĺžkou 187 kilometrov. Štart bude v La Calahorra a cieľ v Collado del Alguacil.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 20. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
12.09.2026 o 12:36
20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil
Plánovaný
Prenos
Úvodní část etapy nebude úplně rovinatá, skutečné výzvy ale přijdou až v její druhé polovině. První vrchařskou prémií bude Puerto de Los Blancares třetí kategorie, které měří 7,7 kilometru a stoupá v průměru 3,7 procenta.
Po průjezdu Granadou začne podstatně náročnější část. Peloton dvakrát absolvuje Puerto de El Purche, osmikilometrové stoupání první kategorie s průměrem přes osm procent a několika dvoucifernými pasážemi. Následovat bude Puerto del Duque. Jeho 7,4 kilometru má průměrný sklon 8,3 procenta, přičemž nejprudší úsek dosahuje až dvaceti procent.
Závěr obstará premiérový výjezd na Collado del Alguacil. Oficiálně měří 8,3 kilometru s průměrem 9,8 procenta. Posledních šest kilometrů se téměř nepřetržitě drží v dvouciferných hodnotách a závěrečné serpentiny se zvedají až přibližně k šestnácti procentům.
Celá etapa nabídne podle podrobného profilu trasy přibližně 4 900 metrů převýšení, přičemž většina náročných výjezdů je vměstnána do závěrečných sta kilometrů. Collado del Alguacil se navíc v profesionálním závodě objeví poprvé.
Do královské etapy vstoupí v červeném dresu Enric Mas. Španěl vede před Primožem Rogličem o minutu a 37 sekund. Třetí Felix Gall ztrácí 3:01, čtvrtý Richard Carapaz 5:17 a pátý Oscar Onley 6:03. Pořadí hlavních favoritů se v páteční etapě nezměnilo.
Po průjezdu Granadou začne podstatně náročnější část. Peloton dvakrát absolvuje Puerto de El Purche, osmikilometrové stoupání první kategorie s průměrem přes osm procent a několika dvoucifernými pasážemi. Následovat bude Puerto del Duque. Jeho 7,4 kilometru má průměrný sklon 8,3 procenta, přičemž nejprudší úsek dosahuje až dvaceti procent.
Závěr obstará premiérový výjezd na Collado del Alguacil. Oficiálně měří 8,3 kilometru s průměrem 9,8 procenta. Posledních šest kilometrů se téměř nepřetržitě drží v dvouciferných hodnotách a závěrečné serpentiny se zvedají až přibližně k šestnácti procentům.
Celá etapa nabídne podle podrobného profilu trasy přibližně 4 900 metrů převýšení, přičemž většina náročných výjezdů je vměstnána do závěrečných sta kilometrů. Collado del Alguacil se navíc v profesionálním závodě objeví poprvé.
Do královské etapy vstoupí v červeném dresu Enric Mas. Španěl vede před Primožem Rogličem o minutu a 37 sekund. Třetí Felix Gall ztrácí 3:01, čtvrtý Richard Carapaz 5:17 a pátý Oscar Onley 6:03. Pořadí hlavních favoritů se v páteční etapě nezměnilo.
Pořadí týmů
1. Decathlon CMA CGM 198:00:20
2. XDS Astana +58:06
3. Groupama – FDJ +1:09:36
1. Decathlon CMA CGM 198:00:20
2. XDS Astana +58:06
3. Groupama – FDJ +1:09:36
Nejlepší mladý jezdec (bílý trikot)
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 65:58:06
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +1:03
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +13:14
4. Matthew Riccitello (USA) Decathlon CMA CGM +21:49
5. Juan Rodríguez (COL) EF Education–EasyPost +30:15
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 65:58:06
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +1:03
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +13:14
4. Matthew Riccitello (USA) Decathlon CMA CGM +21:49
5. Juan Rodríguez (COL) EF Education–EasyPost +30:15
Bodovací soutěž (zelený trikot)
1. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 306
2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 239
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 171
4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 141
5. Jordi Meeus (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 116
1. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 306
2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 239
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 171
4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 141
5. Jordi Meeus (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 116
Nejlepší vrchař (puntíkatý trikot)
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 78
2. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 40
3. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 29
4. Enric Mas (ESP) Movistar Team 24
5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana Team 21
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 78
2. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 40
3. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 29
4. Enric Mas (ESP) Movistar Team 24
5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana Team 21
Celkové pořadí (červený trikot):
1. Enric Mas (ESP) Movistar Team 65:52:03
2. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:37
3. Félix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +3:01
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education–EasyPost +5:17
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +6:03
6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +7:06
7. Clément Berthet (FRA) Groupama-FDJ United +7:57
8. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana Team +8:21
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl-Trek +9:06
10. Harold Tejada (COL) XDS Astana Team +10:27
---
18. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +47:45
1. Enric Mas (ESP) Movistar Team 65:52:03
2. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:37
3. Félix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +3:01
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education–EasyPost +5:17
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +6:03
6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +7:06
7. Clément Berthet (FRA) Groupama-FDJ United +7:57
8. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana Team +8:21
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl-Trek +9:06
10. Harold Tejada (COL) XDS Astana Team +10:27
---
18. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +47:45
Vuelta a España nabídne v sobotu poslední velkou horskou bitvu letošního ročníku. Dvacátá etapa zavede peloton z La Calahorry na dosud nevyužité stoupání Collado del Alguacil. Na trase dlouhé 186,8 kilometru cyklisté nastoupají téměř 4 900 výškových metrů a absolvují pět kategorizovaných vrcholů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:36.