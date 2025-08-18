Vuelta bude bez Pogačara aj útoku na rekord. Najsilnejšie tímy už zverejnili zostavy

BRATISLAVA. Dánskemu cyklistovi Jonasovi Vinegegaardovi budú v snahe prvýkrát vyhrať španielsku Vueltu pomáhať aj bývalý víťaz tohto podujatia Sepp Kuss či ďalší americký vrchár Matteo Jorgenson.
Tím Visma-Lease a Bike oznámil nomináciu na záverečnú Grand Tour sezóny, do ktorej sa dostali aj Holanďania Dylan van Baarle a Wilco Kelderman, Brit Ben Tulett, Francúz Axel Zingle a Belgičan Victor Campenaerts.
Dvadsaťosemročný Vinegegaard sa predstaví na Vuelte tretíkrát.
Pri svojej premiére (2020) obsadil 46. miesto a o dva roky neskôr bol druhý práve za Kussom. Tretí vtedy skončil ďalší jazdec Vismy Primož Roglič.
Tridsaťpäťročný Slovinec, ktorý neskôr prestúpil do Red Bullu Bora-Hansgrohe, je štvornásobný víťaz španielskej Grand Tour (2019, 2020, 2021, 2024), no tento rok nebude obhajovať prvenstvo.
VIDEO: Rozhodujúci útok Primoža Rogliča na Vuelte 2024
Roglič v tejto sezóne najskôr odstúpil z Gira d’Italia a následne skončil ôsmy na Tour de France. Na Vuelte drží so Španielom Robertom Herasom rekord v počte červených dresov, no zatiaľ na piaty triumf útočiť nebude.
Osemdesiaty ročník Vuelty odštartuje v sobotu 23. augusta v Turíne a vyvrcholí 14. septembra v Madride. Pelotón sa okrem Španielska a Talianska, kde budú úvodné tri etapy, dostane aj do Francúzska a Andorry.
Vingegaard je najväčší favorit na celkový triumf, ktorým si chce napraviť chuť po prehre s Tadejom Pogačarom na tohtoročnej Tour de France.
"Teším sa na to. Po Tour som si oddýchol a potom som sa začal pripravovať na ďalší vrchol sezóny," uviedol dánsky cyklista pre tímový web.
Svoju zostavu na Vueltu predstavil už aj tím UAE Emirates. Pri neúčasti Pogačara budú v pozícii lídrov tímu Portugalčan Joao Almeida a domáci Juan Ayuso.
Tím dopĺňajú ďalší kvalitní vrchári ako Jay Vine, Marc Soler, Felix Grosschartner a trojica domestikov Domen Novak, Mikkel Bjerg a Ivo Oliveira.
Čo sa týka tímu Red Bull Bora-Hansgrohe, pri neúčasti Rogliča sa v kopcoch bude spoliehať na niekdajšieho víťaza Gira d’Italia Jaia Hindleyho či Taliana Giulia Pellizzariho, ktorý tento rok skončil na Gire šiesty.