    Vuelta bude bez Pogačara aj útoku na rekord. Najsilnejšie tímy už zverejnili zostavy

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard v drese tímu Visma-Lease a Bike.
    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard v drese tímu Visma-Lease a Bike. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|18. aug 2025 o 14:16
    Jonas Vingegaard sa tretíkrát predstaví na španielskych pretekoch.

    BRATISLAVA. Dánskemu cyklistovi Jonasovi Vinegegaardovi budú v snahe prvýkrát vyhrať španielsku Vueltu pomáhať aj bývalý víťaz tohto podujatia Sepp Kuss či ďalší americký vrchár Matteo Jorgenson.

    Tím Visma-Lease a Bike oznámil nomináciu na záverečnú Grand Tour sezóny, do ktorej sa dostali aj Holanďania Dylan van Baarle a Wilco Kelderman, Brit Ben Tulett, Francúz Axel Zingle a Belgičan Victor Campenaerts.

    Dvadsaťosemročný Vinegegaard sa predstaví na Vuelte tretíkrát.

    Pri svojej premiére (2020) obsadil 46. miesto a o dva roky neskôr bol druhý práve za Kussom. Tretí vtedy skončil ďalší jazdec Vismy Primož Roglič.

    Tridsaťpäťročný Slovinec, ktorý neskôr prestúpil do Red Bullu Bora-Hansgrohe, je štvornásobný víťaz španielskej Grand Tour (2019, 2020, 2021, 2024), no tento rok nebude obhajovať prvenstvo.

    VIDEO: Rozhodujúci útok Primoža Rogliča na Vuelte 2024

    Roglič v tejto sezóne najskôr odstúpil z Gira d’Italia a následne skončil ôsmy na Tour de France. Na Vuelte drží so Španielom Robertom Herasom rekord v počte červených dresov, no zatiaľ na piaty triumf útočiť nebude.

    Osemdesiaty ročník Vuelty odštartuje v sobotu 23. augusta v Turíne a vyvrcholí 14. septembra v Madride. Pelotón sa okrem Španielska a Talianska, kde budú úvodné tri etapy, dostane aj do Francúzska a Andorry.

    Vingegaard je najväčší favorit na celkový triumf, ktorým si chce napraviť chuť po prehre s Tadejom Pogačarom na tohtoročnej Tour de France.

    "Teším sa na to. Po Tour som si oddýchol a potom som sa začal pripravovať na ďalší vrchol sezóny," uviedol dánsky cyklista pre tímový web.

    Svoju zostavu na Vueltu predstavil už aj tím UAE Emirates. Pri neúčasti Pogačara budú v pozícii lídrov tímu Portugalčan Joao Almeida a domáci Juan Ayuso.

    Tím dopĺňajú ďalší kvalitní vrchári ako Jay Vine, Marc Soler, Felix Grosschartner a trojica domestikov Domen Novak, Mikkel Bjerg a Ivo Oliveira.

    Čo sa týka tímu Red Bull Bora-Hansgrohe, pri neúčasti Rogliča sa v kopcoch bude spoliehať na niekdajšieho víťaza Gira d’Italia Jaia Hindleyho či Taliana Giulia Pellizzariho, ktorý tento rok skončil na Gire šiesty.

