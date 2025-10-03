Chladoňovú mrzel šprint, v cieli plakala. Verila si, no súperka ju vytlačila k bariére

BRATISLAVA. Úvodná sezóna Viktórie Chladoňovej v profesionálnej cyklistike bola plná pozitívnych momentov, ktoré sú prísľubom do budúcnosti.
Na ženskom Giro d'Italia skončila šestnásta, pri premiére v kategórii U23 získala na MS dve strieborné medaily, no povestná čerešnička na ME neprišla.
Iba 18-ročná Slovenka dlho bojovala v hromadných pretekoch o víťazstvo, ale napokon nemá ani medailu. V cieli bola smutná, aj si poplakala.
A možno cítila aj drobnú krivdu, keďže záverečný šprint neprebehol úplne bez problémov. Aj preto pre ňu zostalo nepopulárne štvrté miesto.
Útočila v dlhom stúpaní
Chladoňová mala preteky vo Francúzsku veľmi dobre rozohrané. Na dlhom okruhu útočila v 7 km dlhom stúpaní St. Romain de Lerps, čím potvrdila svoje slová o tom, že chce tvoriť preteky podobne ako na nedávnych MS.
"Preteky boli veľmi rýchle, čo mi aj sedelo. V najťažšom kopci som sa snažila dať do toho maximum hneď od začiatku a ostali sme tam len s Julie Begovou.
Potom nás však dobehol zvyšok a išli sme ďalej ako skupina," opisovala rodáčka zo Soblahova dôležité momenty v reakcii pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC).
V konečnom dôsledku však bolo výhodné, že Chladoňovej útok nadobro nerozbil pelotón. Vpredu totiž bol dvojčlenný únik, pričom najmä Nemka Linda Riedmannová vyzerala byť veľmi silná a mala šancu vyhrať.
Členka tímu Visma-Lease mala 17 km pred koncom náskok 1:45 minúty na 14-člennú skupinu favoritiek, v ktorej museli pracovať silné a početnejšie reprezentácie. Chladoňová tak mohla ušetriť sily na ťažký záver.
Náskok sa postupne znižoval, a tak bolo čoraz jasnejšie, že kľúčové momenty prídu na rad 6 km pred cieľom v stúpaní Val d'Enfer (1,5 km, sklon 9,8 %).
"Predposledné kolo nebolo až také rýchle, no potom som sa snažila v záverečnom kole ísť ten kopec úplne naplno," vraví Chladoňová.
Talianka nemala dôvod vybočiť
Po ňom zostala vpredu štvorčlenná silná skupina. V porovnaní s MS sa v top 4 vymenila len jazdkyňa vo francúzskom drese - Julie Begová za Céliu Geryovú.
V záverečnej rovine sa očakávali útoky, čo sa aj stalo. Otázkou bolo, ktorý bude ten víťazný. Napokon vyšiel 22-ročnej Španielke Paule Blasiovej.
"Bola to taktická hra. Keď Paula nastúpila, snažila som sa ju prenasledovať, ale dievčatá so mnou nespolupracovali. Mohli sme ju dôjsť... Potom bolo jasné, že budeme šprintovať o druhé miesto," hovorí Slovenka.
VIDEO: Paula Blasiová vyhráva preteky U23 na ME v cyklistike 2025
Šprint nie je Chladoňovej doménou. Napríklad, vlani na šampionáte v Zürichu skončila ešte ako juniorka tretia z troch, no tentokrát mala dobré pocity: "Verila som si naň, mala som silné nohy."
Žiaľ, zábery z pretekov či špurtu o cenné kovy nie sú takmer vôbec dostupné. Európska cyklistická únia zverejnila iba krátke video, ako Blasiová prichádza do cieľa a za ňou sa začína šprintovať.
Na širokej ceste bolo pre tri pretekárky miesta až-až, pričom Slovenka si vybrala z jej pohľadu ľavú stranu. Už cieľová fotografia, na ktorej Chladoňová akoby kričí na súperku, naznačila nejaký problém.
"Tesne pred páskou Eleonora vybočila viac do mojej dráhy, ocitla som sa pri bariére a nemohla posledné metre ísť naplno. Mrzí ma to," dodala Chladoňová, pričom na jej hlase bol cítiť veľmi trpké pocity.
Potešila aj druhá Slovenka
Rozhodcovia však k žiadnej úprave výsledkov nepristúpili, a tak zostáva v platnosti štvrté miesto Chladoňovej. Napriek tomu je to skvelý výsledok.
Portál cycling-info napísal, že možno ju štvrté miesto povzbudí k tomu, aby popracovala na svojej výbušnosti a bola rýchlejšia v šprintoch.
Naďalej však treba pripomínať, že Chladoňová bola najmladšia v štartovom poli, stále má iba 18 rokov a na zlepšovanie sa má celú svoju kariéru.
Má obrovský potenciál a takisto je azda v najlepšom možnom tíme.
Visma-Lease a Bike veľmi dobre pracuje práve s mladými pretekárkami, čoho dôkazom je, že až štyri skončili v pretekoch U23 do 9. miesta.
O angažmán v jednom z tímov kategórie World Tour sa pokúsila zabojovať aj druhá Slovenka Sofia Ungerová, ktorá mala vo Francúzsku dobrú formu. V časovke obsadila 15. pozíciu a v pretekoch skončila sedemnásta.
"Boli to veľmi náročné preteky, lebo boli od začiatku hektické. V kopcoch sa to delilo a nanešťastie sme s Viki nemali dobrú pozíciu pod tým najdlhším. Vytlačili nás tam a ja som sa potom nevedela chytiť do lepšej skupinky.
Potom sme išli asi 10-členná skupina, no v úplne poslednom kopci sa mi zdalo, že baby taktizujú, tak som im pred horizontom nastúpila a išla sama.
Škoda toho dlhého kopca, pretože som sa dobre cítila. Som však spokojná s týmto výsledkom na prvých ME medzi U23," dodala Ungerová pre SZC.