Sezóna snov. Chladoňová na MS prekvapila aj seba, získala svoju štvrtú medailu

V porovnaní s ME sa išla v Zürichu o 5,5 km dlhšia časovka, čo mladej Slovenke svedčalo viac. Kým v Hasselte stratila na majsterku Európy Paulu Ostizovú 10 sekúnd, tentokrát bola rýchlejšia o pol minútu.

Slovenke síce tesne ušla zlatá medaila, no napriek tomu sa usmievala a športovo zatlieskala výkonu svojej britskej rivalky. Spolu stáli na pódiu aj počas MS v cyklokrose, obe vtedy zdolala Francúzka Célia Geryová.

"Bolo to moje maximum, dala som do toho všetko a som spokojná. Nemala som veľa tréningov časovky, takže je to pre mňa prekvapenie.

Celý čas som sa snažila ísť na plný plyn. Nemala som veľké očakávania, keďže je tu veľa silných pretekárok," povedala Chladoňová pre Eurosport.