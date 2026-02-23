Pôvodný plán musel zmeniť. Vingegaard začne sezónu na pretekoch, kde vlani spadol

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa po januárovom páde v tréningu vráti do súťažného pelotónu pri etapovom pretekoch Paríž - Nice, ktorý je na programe od 8. do 15. marca.
Pôvodne plánovaný februárový vstup do sezóny musel dvojnásobný víťaz Tour de France odložiť, pretože sa po nehode a následnej chorobe ešte necítil fit.
Účasť na osemdňových pretekoch vo Francúzsku avizoval Vingegaard vo vyhlásení svojho tímu Visma-Lease a Bike.
"Teším sa, že zase budem na štarte pretekov Paríž - Nice. Sú prestížne a majú dlhú históriu. Musíme tam obhájiť titul," uviedol Vingegaard s poukazom na triumfy tímového kolegu Mattea Jorgensena v predchádzajúcich dvoch ročníkoch.
Sám vlani preteky po páde nedokončil, v roku 2023 tam skončil celkovo tretí za veľkým rivalom Tadejom Pogačarom a Davidom Gauduom.
Dvadsaťdeväťročný Vingegaard spadol na konci januára pri tréningu v Málage vo vysokej rýchlosti v zjazde, keď sa snažil zbaviť amatérskeho jazdca, ktorý sa na neho "lepil". Pri karambole utrpel okrem iného krvavé šrámy v tvári, vážnejšie zranenia sa mu ale vyhli.
Do sezóny mal pôvodne v pláne vstúpiť v pretekoch Okolo SAE, v ktorom v nedeľu slávil celkový triumf Mexičan Isaac del Toro.
S ďalším štartom Vingegaard počíta pri pretekoch Okolo Katalánska (23.-29. marca). Potom by sa už mal zamerať na prvý tohtoročný veľký cieľ, ktorým je premiérová účasť na Giru d 'Italia v máji. Chce sa tam naladiť na ďalší súboj s Pogačarom na Tour de France.