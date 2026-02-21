Mexičan uspel v kopcovitej koncovke. Jediný Slovák mal v cieli veľkú stratu

Okolo UAE 2026
Výsledky - 6. etapa SAE Tour (Al Ain Museum – Jebel Hafeet, 168 km):
Poradie
Meno
Tím
Krajina
Čas
1.
Isaac Del Toro
SAE Team Emirates-XRG
Mexiko
3:27:54 h
2.
Luke Plapp
Team Jayco AlUla
Austrália
+ 12 s
3.
Felix Gall
Decathlon CMA CGM Team
Rakúsko
+ 21 s
4.
Antonio Tiberi
Bahrain-Victorious
Taliansko
+ 31 s
5.
Tobias Halland Johannessen
Uno-X Mobility
Nórsko
+ 36 s
6.
Jorgen Nordhagen
Team Visma Lease a Bike
Nórsko
+ 36 s
142.
Matthias Schwarzbacher
EF Education-EasyPost
Slovensko
+ 19:43 min
Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu SAE Team Emirates-XRG triumfoval v šiestej etape pretekov Okolo Spojených arabských emirátov.
V kopcovitej koncovke 168 km dlhej etapy z Al Ain Museum do Jebelu Hafeet zaútočil necelých päť kilometrov pred cieľom a triumfom sa zároveň dostal na čelo priebežného poradia.
Jediný Slovák na štarte Matthias Schwarzbacher z tímu EF Education-EasyPost obsadil 142. pozíciu.
VIDEO: Záver 6. etapy na Okolo UAE 2026
Pre 22-ročného Mexičana to bol druhý etapový triumf na tomto podujatí, pred záverečnou etapou má aj vďaka časovej bonifikácii náskok 20 sekúnd pred Antoniom Tiberim (Bahrain - Victorious).
Schwarzbacherovi patrí v priebežnej klasifikácii 125. priečka so stratou 40:59 min.
Priebežné celkové poradie
1.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates - XRG
18:13:42 h
2.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain Victorious
+ 20 s
3.
Luke Plapp
Austrália
Jayco AlUla
+ 1:14 min
4.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 1:25 min
5.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:34 min
6.
Lennert van Eetvelt
Belgicko
Lotto Intermarche
+ 1:44 min
125.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education-EasyPost
+ 40:59 min