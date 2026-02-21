    Mexičan uspel v kopcovitej koncovke. Jediný Slovák mal v cieli veľkú stratu

    Mexičan Isaac Del Toro.
    Mexičan Isaac Del Toro. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|21. feb 2026 o 16:19
    Zároveň sa dostal na čelo priebežného poradia.

    Okolo UAE 2026

    Výsledky - 6. etapa SAE Tour (Al Ain Museum – Jebel Hafeet, 168 km):

    Poradie

    Meno

    Tím

    Krajina

    Čas

    1.

    Isaac Del Toro

    SAE Team Emirates-XRG

    Mexiko

    3:27:54 h

    2.

    Luke Plapp

    Team Jayco AlUla

    Austrália

    + 12 s

    3.

    Felix Gall

    Decathlon CMA CGM Team

    Rakúsko

    + 21 s

    4.

    Antonio Tiberi

    Bahrain-Victorious

    Taliansko

    + 31 s

    5.

    Tobias Halland Johannessen

    Uno-X Mobility

    Nórsko

    + 36 s

    6.

    Jorgen Nordhagen

    Team Visma Lease a Bike

    Nórsko

    + 36 s

    142.

    Matthias Schwarzbacher

    EF Education-EasyPost

    Slovensko

    + 19:43 min

    Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu SAE Team Emirates-XRG triumfoval v šiestej etape pretekov Okolo Spojených arabských emirátov.

    V kopcovitej koncovke 168 km dlhej etapy z Al Ain Museum do Jebelu Hafeet zaútočil necelých päť kilometrov pred cieľom a triumfom sa zároveň dostal na čelo priebežného poradia.

    Jediný Slovák na štarte Matthias Schwarzbacher z tímu EF Education-EasyPost obsadil 142. pozíciu.

    VIDEO: Záver 6. etapy na Okolo UAE 2026

    Pre 22-ročného Mexičana to bol druhý etapový triumf na tomto podujatí, pred záverečnou etapou má aj vďaka časovej bonifikácii náskok 20 sekúnd pred Antoniom Tiberim (Bahrain - Victorious).

    Schwarzbacherovi patrí v priebežnej klasifikácii 125. priečka so stratou 40:59 min. 

    Priebežné celkové poradie

    1.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates - XRG

    18:13:42 h

    2.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain Victorious

    + 20 s

    3.

    Luke Plapp

    Austrália

    Jayco AlUla

    + 1:14 min

    4.

    Harold Tejada

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 1:25 min

    5.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:34 min

    6.

    Lennert van Eetvelt

    Belgicko

    Lotto Intermarche

    + 1:44 min

    125.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education-EasyPost

    + 40:59 min

    Mexičan uspel v kopcovitej koncovke. Jediný Slovák mal v cieli veľkú stratu
    teraz
