Nazvali ju Sagan v sukni. Zdoláva už aj ženy, na MS môže pomýšľať na medailu

O dva týždne neskôr nastúpila 17-ročná cyklistka na svoje prvé medzinárodné UCI preteky medzi ženami na ceste a opäť vyhrala. V Novej Bani predviedla v závere vydarený útok a do cieľa prišla osamotene.

"V strmom a dlhom stúpaní sa mi podarilo striasť súperky a už to bolo len na udržaní náskoku až do cieľa. Plánovala som to presne takto spraviť.

Som rada, že sa mi podarilo zvíťaziť. Teplo komplikovalo preteky, takže to bolo veľmi náročné," cituje mladú Slovenku stránka SZC.

Na druhom mieste skončila Poľka Karolina Perekitková a poradie na stupňoch víťazov doplnila 38-ročná Urška Pintarová zo Slovinska.

Má medailu z cyklokrosu

Chladoňová v súčasnosti patrí k najväčším športovým talentom na Slovensku.

Momentálne sa o niečo viac venuje horskej cyklistike, respektíve cyklokrosu, v ktorom získala vo februári bronz na juniorských MS v Tábore.