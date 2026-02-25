Bývalý majster sveta odštartuje sezónu cez víkend. Čaká ho jednodňová klasika

Bývalý majster sveta v cestnej cyklistike Mathieu van der Poel odštartuje sezónu cez víkend na pretekoch Omloop Nieuwsblad. V stredu to oznámil jeho tím Alpecin-Premier Tech.
Osemnásobný majster sveta v cyklokrose začne sezónu v sobotu na jednodňovej klasike v Belgicku a následne ho budú čakať etapové preteky Tirreno - Adriatico.
Tridsaťjedenročný Holanďan plánuje štart aj na Miláno - Sanremo, kde bude obhajovať triumf z minulej sezóny.
Podľa agentúry AFP by sa mal dvojnásobný etapový víťaz na Tour de France zúčastniť aj na ďalších cyklistických monumentoch, vrátane Okolo Flámska a Paríž - Roubaix.
„Po niekoľkotýždňovom sústredení sa cíti byť pripravený a sebavedomý na preteky Omloop Nieuwsblad. Jeho program na zvyšok jari je identický ako počas úspešnej minulej sezóny,“ uviedol vo vyhlásení tím Alpecin-Premier Tech.