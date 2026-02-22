    Schwarzbacher finišoval v najlepšej tridsiatke. Púštne preteky ovládol Mexičan

    Radosť jazdcov UAE Team Emirates po triumfe na okolo UAE.
    Radosť jazdcov UAE Team Emirates po triumfe na okolo UAE. (Autor: X/UAE Team Emirates)
    TASR|22. feb 2026 o 14:55
    Poslednú etapu vyhral Jonathan Milan.

    Okolo UAE 2026

    Výsledky - 7. etapa Okolo UAE (Zayed National Museum – Abú Zabí, 149 km):

    Poradie

    Meno

    Tím

    Krajina

    Čas

    1.

    Jonathan Milan

    Lidl-Trek

    Taliansko

    2:56:48 h

    2.

    Erlend Blikra

    Uno-X Mobility

    Nórsko

    rovnaký čas

    3.

    Sam Welsford

    INEOS Grenadiers

    Austrália

    rovnaký čas

    4.

    Ethan Vernon

    NSN Cycling Team

    Veľká Británia

    rovnaký čas

    5.

    Matteo Malucelli

    XDS Astana Team

    Taliansko

    rovnaký čas

    6.

    Madis Mihkels

    EF Education-EasyPost

    Estónsko

    rovnaký čas

    24.

    Matthias Schwarzbacher

    EF Education-EasyPost

    Slovensko

    rovnaký čas

    Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu SAE Team Emirates-XRG sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Spojených arabských emirátov.

    V záverečnej 149 km dlhej etape z Zayed National Museum do Abú Zabí mu stačilo finišovať na 34. mieste, s rovnakým časom ako víťazný Talian Jonathan Milan.

    VIDEO: Posledný kilometer 7. etapy na Okolo UAE

    Jediného Slováka Matthiasa Schwarzbachera klasifikovali v nedeľňajšej etape na 24. pozícii, celkovo sa umiestnil na 124. priečke.

    Konečné celkové poradie

    1.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates - XRG

    21:10:30 h

    2.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain Victorious

    + 20 s

    3.

    Luke Plapp

    Austrália

    Jayco AlUla

    + 1:14 min

    4.

    Harold Tejada

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 1:25 min

    5.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:34 min

    6.

    Lennert van Eetvelt

    Belgicko

    Lotto Intermarche

    + 1:44 min

    124.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education-EasyPost

    + 40:59 min

    dnes 14:55
