Schwarzbacher finišoval v najlepšej tridsiatke. Púštne preteky ovládol Mexičan

Okolo UAE 2026
Výsledky - 7. etapa Okolo UAE (Zayed National Museum – Abú Zabí, 149 km):
Poradie
Meno
Tím
Krajina
Čas
1.
Jonathan Milan
Lidl-Trek
Taliansko
2:56:48 h
2.
Erlend Blikra
Uno-X Mobility
Nórsko
rovnaký čas
3.
Sam Welsford
INEOS Grenadiers
Austrália
rovnaký čas
4.
Ethan Vernon
NSN Cycling Team
Veľká Británia
rovnaký čas
5.
Matteo Malucelli
XDS Astana Team
Taliansko
rovnaký čas
6.
Madis Mihkels
EF Education-EasyPost
Estónsko
rovnaký čas
24.
Matthias Schwarzbacher
EF Education-EasyPost
Slovensko
rovnaký čas
Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu SAE Team Emirates-XRG sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Spojených arabských emirátov.
V záverečnej 149 km dlhej etape z Zayed National Museum do Abú Zabí mu stačilo finišovať na 34. mieste, s rovnakým časom ako víťazný Talian Jonathan Milan.
VIDEO: Posledný kilometer 7. etapy na Okolo UAE
Jediného Slováka Matthiasa Schwarzbachera klasifikovali v nedeľňajšej etape na 24. pozícii, celkovo sa umiestnil na 124. priečke.
Konečné celkové poradie
1.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates - XRG
21:10:30 h
2.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain Victorious
+ 20 s
3.
Luke Plapp
Austrália
Jayco AlUla
+ 1:14 min
4.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 1:25 min
5.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:34 min
6.
Lennert van Eetvelt
Belgicko
Lotto Intermarche
+ 1:44 min
124.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education-EasyPost
+ 40:59 min