Pred rokom nedokončil, teraz sa vracia späť. Dán odštartuje sezónu vo Francúzsku

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard začne sezónu na etapových pretekoch Paríž – Nice.
Dvojnásobný víťaz Tour de France (2022, 2023), ktorý marcové podujatie vlani nedokončil, to oznámil v pondelok.
Dvadsaťdeväťročný Vingegaard mal začať už na minulotýždňovom podujatí UAE Tour, plány mu zmenila januárová nehoda počas tréningu. Minulý rok bol nútený ukončiť svoje pôsobenie na Paríž – Nice pred šiestou etapou.
„Som nadšený, že som opäť raz na štarte Paríž - Nice,“ citovala agentúra AFP Vingegaarda, ktorý bol vlani v čase odstúpenia celkovo druhý za Američanom Matteom Jorgensonom, tímovým kolegom z Vismy.
„Ako tím máme titul, ktorý tam obhajujeme. Po páde a chorobe som si vzal nevyhnutný čas na uzdravenie. Teraz sa cítim pripravený znova pretekať,“ pokračoval Dán.
V roku 2023 skončil na pretekoch tretí za Slovincom Tadejom Pogačarom a Davidom Gaudum z Francúzska.
Nasledujúce dva ročníky vyhral spomínaný Jorgenson, ktorý sa však na tomto ročníku nezúčastní.
Preteky Paríž – Nice sa uskutočnia od 8. do 15. marca a ašpirantami na celkový triumf sú okrem Vingegaarda aj Španiel Juan Ayuso a Joao Almeida z Portugalska.
Dánskeho pretekára čaká v marci aj Okolo Katalánska, prvým väčším podujatím je májové Giro d'Italia.