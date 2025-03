Chladoňová pôjde slávne preteky po boku majsteriek sveta. Je to šanca ukázať sa, vraví

BRATISLAVA. Keď sa naposledy išli ženské preteky Miláno - San Remo, talentovaná Slovenka Viktória Chladoňová ani nebola na svete. Ženská cyklistika si získava čoraz väčší kredit a po prvých ročníkoch Tour de France či Paríž - Roubaix sa vracia podujatie, o ktoré dlho nebol záujem. Viktória Chladoňová a jej program a výsledky v sezóne 2025 "Ako talianskej šampiónke bude pre mňa cťou zúčastniť sa týchto pretekov, ktoré majú jedinečné čaro a sú súčasťou cyklistickej histórie. Myslím si, že súťažiť na týchto legendárnych cestách bude pre nás všetky neuveriteľný zážitok," povedala Elisa Longová Borghiniová.

Prvýkrát na mužskej trati Ženská verzia klasiky Miláno - San Remo sa sedemkrát uskutočnila v rokoch 1999 - 2005. Trať mala 118 kilometrov, čo síce nebola ani polovica z mužskej trasy, no v ženskom kalendári patrila medzi najdlhšie. "Absolvovala som všetkých sedem ročníkov a mám na to veľmi dobré spomienky. Špeciálne na úvodný ročník 1999, v ktorom som skončila tretia. Bolo to prvýkrát, čo sme pretekali na mužskej trati so stúpaniami Cipressa a Poggio," povedala Chantal Beltmanová pre The Cycling Podcast Féminin. VIDEO: Upútavka na monumentálnu klasiku Miláno - San Remo 2025

Jej krajanka Mirjam Melchersová vyhrala v roku 2002 napriek pádu 30 kilometrov pred koncom, jedinou viacnásobnou víťazkou je Zulfia Zabirová a o milú spomienku sa podelila aj Marion Clignetová. V závere pretekov v roku 2000 pracovala Francúzka pre tímovú kolegyňu a bývalú majsterku sveta Dianu Žiliutéovú, ktorá napokon jej prácu zúročila. "Pamätám si na fotku, ktorá sa objavila o deň neskôr v novinách. Diana v cieli dvíha ruky a medzi nimi je vidno mňa. Cítila som sa vtedy, ako by som tiež vyhrala. Bolo to úžasné víťazstvo pre náš tím," uviedla.

Od roku 2006 sa "Primavera Rosa" jazdiť prestala pre nedostatok záujmu či sponzorov. Opätovné zaradenie týchto pretekov do kalendára UCI potvrdzuje, že ženská cyklistika v posledných rokoch výrazne napreduje. Výbornú reklamu jej urobil aj Tadej Pogačar po nedávnom víťazstve na klasike Strade Bianche. Keď mu novinári hovorili, že v Siene ako prvý vyhral v drese úradujúceho majstra sveta, pohotovo reagoval. "Nechápem, prečo to každý hovorí. Ak si dobre pamätám, tak minulý rok vyhrala Lotte Kopecká, nie?," povedal Slovinec, za čo si vyslúžil množstvo pozitívnych reakcii, vrátane tej od svetovej šampiónky. Aj legenda sa chce zlepšovať Prvé Miláno - San Remo modernej éry bude mať v sobotu 156 kilometrov, čo bude veľká porcia aj pre Chladoňovú. Ešte nikdy takto dlhú trasu nešla. Predchádzajúce preteky v tejto sezóne zvládla veľmi dobre, hoci napríklad po klasike GP Oetingen (19. miesto, pozn.) ju mrzelo, že zostala v dláždenom úseku vzadu a pribrzdil ju pád favorizovanej Charlotte Koolovej.

"Na výkon som to zvládla celkom dobre, aj keď som trochu plytvala silami, keďže som bola na konci balíka. Dúfam, že časom to bude lepšie a že môj výkon bude stačiť aj počas Milána - San Rema," povedala mladá Slovenka. V tíme sa stretne s veľkými menami svetovej cyklistiky. Nikto nemá viac víťazstiev ako trojnásobná majsterka sveta Marianne Vosová (255) a dúhový dres v kariére nosila aj Pauline Ferrand-Prévotová.

"Prvýkrát budem na ceste jazdiť s Marianne a Pauline, takže dúfam, že im budem nápomocná, nesklamem ich a niečo sa od nich opäť naučím," vraví. Hoci má Vosová 37 rokov, stále je hladná po víťazstvách a aj v roku 2024 mala niekoľko výborných výsledkov. Vyhrala Omloop Nieuwsblad, Amsted Gold Race, bodovacie súťaže na Vuelte a Tour či získala striebro na OH v Paríži. "Určite ešte mám priestor na zlepšenie, či už ide o výživu, tréning alebo taktickú stránku. Cyklista sa mení a je potrebné sa tomu vedieť prispôsobiť. Veľkým cieľom budú opäť klasiky, Tour de France a veľmi sa teším aj na prvé Miláno - San Remo," povedala Holanďanka pred začiatkom sezóny.

Marianne Vosová v drese víťazky bodovacej súťaže na Tour de France 2024. (Autor: TASR/AP)

Kľúčové bude Poggio La Primavera, ako sa prezýva úvodná monumentálna klasika sezóny, má v mužských pretekoch skoro 300 km. Ide sa šesť až sedem hodín, pričom často je divácky zaujímavá iba posledná hodina s Cipressou a Poggiom. Inak tomu nebude ani v kratších pretekoch žien. V prvej časti je potrebné nespadnúť a ušetriť čo najviac síl na intenzívny a dramatický záver.

"V stredu sme si boli prejsť posledných 70 kilometrov, teda aj s tými kľúčovými kopcami. Nie sú to dlhé, ani príliš strmé stúpania. Cipressa má v prepočte na čas okolo dvanásť minút a Poggio šesť až sedem minút. Keď sme si prechádzali trať, tak sme išli s vetrom, takže sme išli veľmi rýchlo. Uvidíme, ako to bude v sobotu. Určite bude kľúčové najmä Poggio, po ktorom nasledujú už len technický zjazd a cieľ," vraví Chladoňová. Športový riaditeľ tímu Visma-Lease a Bike Rutger Tijssen o nej povedal, že je multitalent. Je silná v časovke, v kopcoch a zdatná technicky. Na druhej strane, viac jej sedia dlhé kopce než kratšie a dynamické ako Poggio.

Vývoj dosiahnutých časov mužov na segmente Poggio di Sanremo. (Autor: Petr Minařík)

Z typických vrchárov naposledy vyhral Miláno - San Remo v roku 2018 Vincenzo Nibali, ktorý na Poggiu získal náskok, ktorý mu akurát stačil do cieľa. Pre Chladoňovú je veľkým úspechom už to, že sa v jednom z najúspešnejších tímov dostala v 18 rokoch do nominácie na takto významné podujatie: "Beriem to ako veľkú príležitosť ukázať sa. Ešte neviem, akú úlohu dostanem. Rada by som došla do cieľa v prvej skupine a dosiahla čo najlepší výsledok." Štartová listina bude nabitá. Na triumf zo Strade Bianche by chcela nadviazať Demi Volleringová, v akcii bude aj víťazka Tour de France Katarzyna Niewiadomá či najlepšia šprintérka súčasnosti Lorena Wiebesová.

"Ťažko povedať, kto je favoritkou. Demi nemá najlepší šprint. Vie to roztrhať v kopci, ale Poggio nie je také dlhé, aby to napríklad Lotte neustála. My sa budeme snažiť, aby vyhrala Marianne," dodala Chladoňová. Cipressa pod deväť minút? Tradične je veľký okruh favoritov medzi mužmi. Tým najväčším je Tadej Pogačar, ktorému triumf z tohto podujatia chýba v zbierke monumentov. Má skvelú formu, no aj v predošlých rokoch sa presvedčil o tom, že Miláno - San Remo sú najľahšie preteky, ktoré je však najťažšie vyhrať. Od roku 2022 tu skončil postupne na piatom, štvrtom a treťom mieste. VIDEO: Rozhodujúca časť pretekov Miláno - San Remo 2024

Zdá sa, že "preletieť" Poggio na víťazstvo nestačí. Športový riaditeľ tímu UAE Emirates Matxin Fernandez už vlani avizoval, že receptom na víťazstvo je prejsť Cipressu za menej ako deväť minút a roztrhať pelotón. Napokon z toho bol čas 9:30 min. a aj preto sa v závere šprintovalo. Jasper Philipsen vyhral tesne pred Michaelom Matthewsom a tretím Pogačarom. "Finále poznám veľmi dobre. Existuje niekoľko možných scenárov, no každopádne sú to preteky, ktoré naozaj chceme vyhrať," vraví Pogačar. Okolo seba bude mať hviezdny tím - doplnia ho Tim Wellens, Isaac Del Toro, Jhonatan Narvaez, Domen Novak, Nils Politt a Vegard Stake Laengen.