Je to multitalent, vravia o Slovenke. V tíme Visma veria, že Chladoňová prekvapí už tento rok

BRATISLAVA. Patrí medzi najväčšie talenty slovenského športu. Slovenské súťaže svojimi výkonmi prerástla už pred rokom. O pár dní vstúpi Viktória Chladoňová do svetovej cyklistiky. Už v drese elitného holandského tímu Visma Lease a Bike.

Je najmladšou pretekárkou v družstve, no v tíme do nej vkladajú veľké nádeje do budúcna.

„Viki je multitalent. Je silná v časovke, v kopcoch a zdatná aj technicky,“ hovoril pre belgickú televíziu Sporza športový riaditeľ tímu Rutger Tijssen.