Výnimočných je veľa, no kráľ iba jeden. Pogačar ťahá skvelú sériu a neskrýva ďalší cieľ

Dva roky, jedenásť pretekov, no iba dvaja víťazi. Tadej Pogačar a Mathieu van der Poel sú velikáni, ktorí si podmanili scénu monumentálnych klasík.
Od Okolo Flámska 2024 nikoho iného nepustili na najvyšší stupienok a aj jubilejný 110. ročník slávneho Ronde bol najmä o ich vzájomnom súboji.
Napokon mal rovnaký výsledok ako vlani. Pogačar dokázal v poslednom prejazde Oude Kwaremont získať zopár sekúnd na Van der Poela a potom zvládol 18 km dlhé sólo do mesta Oudenaarde.
Holanďanovi tak znova nedoprial rekordný štvrtý titul a naopak svojim tretím sa pridal k legendám Okolo Flámska ako Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen, Fiorenzo Magni či Fabian Cancellara.
"Gratulujem ti. Si zviera," povedal v cieli Van der Poel svojmu kamarátovi.
Ani 650 wattov nestačilo
Muž v dúhovom drese pretavil vo víťazstvo aj tretí štart v tejto sezóne a celkovo ťahá od vlaňajších MS sériu siedmich triumfov po sebe.
V nedeľu ťažil aj z dobrej práce svojho tímu, ktorému sa už vyše 100 km pred cieľom podarilo urobiť rozhodujúcu selekciu. Z pelotónu sa odčlenilo 16 cyklistov, vrátane hlavných favoritov.
"Všetci dobre vedeli, že Molenberg bude dôležitým miestom, ale napriek tomu sa jazdcom UAE Emirates podarilo zaskočiť pelotón. Išli vysoké tempo už dlho pred Molenbergom a na bočnom vetre to poriadne natiahli.
Toto dláždené stúpanie nie je hrozivé (400 m, sklon 6,4 %), no dôležitý je nájazd. Široká cesta sa výrazne zúži a začína sa stúpať prakticky od nuly," povedal český komentátor Eurosportu Martin Hačecký.
Od méty 50 km pred cieľom už bolo spomenuté duo osamotene na čele, čím potvrdilo, že najlepšiu výkonnosť v tomto type pretekov. V samotnom Kwaremonte robil MVDP čo mohol, ale nestačilo to.
"Išiel som výkon 650 wattov, no aj tak som sa ho nedokázal udržať. Môj jediný problém bol, že tu jazdí jeden fenomén. Nemohol som urobiť viac, Tadej bol silnejší," uznal Holanďan kvality súpera.
"Môže byť na seba hrdý, podal špičkový výkon. Na tieto preteky sa pripravuje veľmi tvrdo a rozdiel nebol až taký veľký," doplnil jeho otec Adrie.
Päť monumentov v jednej sezóne?
Pre Van der Poela to bolo už siedme pódium na Okolo Flámska po sebe, no rovnako skvostná je aj bilancia Pogačara. Ten pri debute v roku 2022 skončil štvrtý, ale zvyšné tri štarty pretavil vo víťazstvo.
"Je nezastaviteľný. Opäť uspel v súboji titánov a potvrdil, že hoci je v karaváne veľa výnimočných cyklistov, kráľ je iba jeden. Tým je Pogi," napísal slovinsky novinár Miha Hočevar z denníka Delo.
V rebríčku monumentálnych úspechov (12) sa dostal pred Rogera De Vlaemincka, a tak stráca na legendárneho Eddyho Merckxa sedem víťazstiev.
Môže však dosiahnuť niečo, čo by dozaista posilnilo jeho pozíciu v diskusiách o najlepšom cyklistovi všetkých čias. V rámci jednej sezóny môže vyhrať všetkých päť monumentov, čo nedokázal ani Merckx.
"Áno, vyhral som prvé dva, ale nepredbiehajme. Chcem si užiť prítomný okamih a potom sa sústredím na Paríž - Roubaix. Moja motivácia je veľká, máme silný tím, a tak uvidíme, čo dokážeme," uviedol Slovinec.
Kráľovnú klasík doposiaľ absolvoval iba raz. Vlani ho Van der Poel zdolal, no treba spomenúť, že nevyhral vďaka výkonnostnej prevahe, ale najmä vďaka chybe, ktorá viedla k pádu Pogačara v zákrute.
"Paríž - Roubaix sú úplne iné preteky. Kým na Okolo Flámska to bolo 60:40 pre Tadeja, budúcu nedeľu to bude 50:50. Rolu budú hrať iné prvky, no celkovo mám z Mathieua dobrý pocit," hovorí Adrie van der Poel.
Kubiš nevyužil dobrú pozíciu
Účasť na "Pekle severu" ešte nevylúčil ani Remco Evenepoel, ktorý má za sebou vydarený debut na Okolo Flámska. Hoci nemá s kockami toľko skúsenosti, mimo pódia odsunul Wouta van Aerta či Madsa Pedersena.
"Je to výsledok, v ktorý sme dúfali, takže môžem byť spokojný. Stále mi trochu chýba v porovnaní s Mathieuom a Tadejom, a preto je to malé víťazstvo.
Keď som mal pocit, že zmenšujem rozdiel, Tadej zaútočil a zasadil mi smrteľnú ranu. Nechcel, aby som sa na nich dotiahol," hovorí Evenepoel.
Olympijský víťaz však naznačil svoj potenciál a v ďalších rokoch bude s Van Aertom nádejou domácich fanúšikov, ktorí čakajú na belgického víťaza Ronde od pamätného sóla Philippa Gilberta z roku 2017.
Z dvojice Slovákov videl cieľ iba Lukáš Kubiš, no 53. miesto mu nedáva dôvod na spokojnosť. Pred Molenbergom mal dobrú pozíciu, no nezobral si zlatý lístok pre umiestnenie v top 20.
Najlepší výsledok z tímu Unibet Rose Rockets dosiahol bronzový medailista z ME v časovke Niklas Larsen, ktorého klasifikovali na 25. pozícii.
Aj Kubiša čaká tento týždeň Paríž - Roubaix, kde mal minulý rok veľkú smolu. Aj preto zatiaľ čaká na prvý výrazný výsledok na monumente.
Pri prejazde Arenberským lesom mu spadla reťaz, ktorá sa následne zasekla. Kubiš musel zísť z bicykla, aby ju napravil. V snahe urobiť všetko čo najrýchlejšie nemohol nacvaknúť tretru do pedálov, čo spôsobilo pád.
"Neospravedlňuj sa, je to ok. Bol si veľmi silný, vždy si bol na dobrej pozícii a nie je pravda, že to bolo pre nič. Celý tím ukázal, čo môžeme dosiahnuť.
Toto nie je naposledy, nabudúce to bude lepšie," utešoval vtedy slovenského šampióna jeden z trojice majiteľov tímu Josse Wester.