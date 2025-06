Visma opäť vytiahla eso z rukáva. Yates rozhodol Giro na mieste, kde prežil nočnú moru

Chris Froome tu odštartoval svoje 90-kilometrové sólo, vďaka čomu prvý a jediný raz vyhral Giro d'Italia. Vtedy trinásť dní nosil ružový dres práve Yates, no 25. mája 2018 si prežil najväčšiu krízu v kariére.

Ledva prišiel do cieľa, jeho strata bola 38 minút a 51 sekúnd. Bola to nočná mora, z ktorej sa chcel prebudiť, ale nešlo to. Bol úplne vyčerpaný.

"Som hrdý na to, čo som dokázal aj keď teraz som, samozrejme, sklamaný z prehry. Dúfam, že sa jedného dňa vrátim a Giro vyhrám," hovoril.

O sedem rokov neskôr sú jeho slová realitou, pričom rozhodujúci úder zasadil svojim rivalom práve na mieste, kde si toho veľa vytrpel.

Prestalo sa s ním počítať

Pred štartom predposlednej etapy 108. ročníka Gira patrilo Yatesovi tretie miesto a zdalo sa, že sa súboj o ružový dres zúžil na dve mená.

Kým debutant Isaac Del Toro mohol vyhrať Grand Tour ako prvý Mexičan, Richard Carapaz pomýšľal po roku 2019 na druhý celkový triumf.