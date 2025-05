Cyklisti spália na Gire tisíce kalórií. Sagan jedol medvedíkov, van Aert aj to, čo nemá rád

Itinerár tohtoročného Gira bol celkom mierny, no úvod tretieho súťažného bloku priniesol etapu, v ktorej niektorým jazdcom pripadalo vyše šesť hodín strávených na bicykli ako celá večnosť.

Zvyčajne si tak cyklisti, ktorí majú v nohách už pätnásť etáp, musia siahnuť na dno svojich síl, pričom nezáleží na tom, či bojujú o víťazstvo v celkovom poradí alebo len chcú prísť do cieľa prestížnych pretekov.

Podľa Fitness Revolution ide o ekvivalent toho, čo by muž pri jeho hmotnosti 78 kg, približne spálil počas 15-hodinovej rýchlej chôdze (6,4 - 8 km/h).

"Mám šťastie, že vážim menej ako Wout a tiež treba povedať, že som finišoval o dosť neskôr ako on. Aj v našom tíme sú však chalani, ktorí prekonali hranicu sedemtisíc kalórií," uviedol jazdec tímu Alpecin - Deceuninck.

Ďalší belgický cyklista Quinten Hermans spálil päťtisíc kalórii, ale v porovnaní so svojim slávnejším krajanom je o 16 kg ľahší.

V cieli som mal niečo sladké, akýsi puding a niečo, čo nemám rád. Večer to bola hlavne ryža s trochou steaku," prezradil Belgičan.

"Našťastie máme v našom tíme šikovných ľudí, ktorí to všetko vypočítajú a zostavia jedálny lístok, ktorý je čo najstráviteľnejší.

Mnohí fanúšikovia si pamätajú, ako Peter Sagan zvykol hneď po pretekoch zjesť za hrsť gumených medvedíkov, vďaka čomu do tela dostal okrem cukrov aj kolagén, ktorý pomáha pri opotrebovaní svalov a kĺbov.

"Už je to príliš často (smiech), ale pri takom výdaji energie je to povolené. Predovšetkým musí byť jedlo stále chutné," dodala Scheirlyncková.

"Všetky špičkové tímy to dokážu správne nastaviť. Niektorí jazdci sú pokojnejší, keď to majú vypočítané. Nepremýšľajú o tom a úplne nám dôverujú. Naopak, skúsenejší jazdci často dôverujú svojmu pocitu," vraví dietologička.

"Vedenie tímu v panike volalo dietológovi. Najradšej by som bol, keby mu objednali pizzu s feferónkami. Gumení medvedíkovia a palacinky ho postavili na nohy a napokon vyhral Giro," vraví tímový kolega Laurens ten Dam.

"Už na vrchole Stelvia som náhle pocítil problém, ktorý sa počas zjazdu vystupňoval. Mohlo to byť kombináciou vysokej nadmorskej výšky a zjedením priveľkého množstva gélov," hovoril vtedy jazdec tímu Sunweb.

Vlani nechal verejnosť nahliadnuť do svojej kuchyne americký tím EF Education - EasyPost. Na raňajky majú cyklisti v obľube omeletu, palacinky, ovsenú kašu, cereálie či čerstvú šťavu a nemôže chýbať ani káva.

"Po skončení etáp ich už čaká jedlo v autobuse, pretože jazdci majú približne hodinu na to, aby začali dopĺňať zásoby glykogénu potrebné na silný štart do ďalšej etapy," píše výživový poradca Will Girling.