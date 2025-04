Bol psychicky na dne, vrátil sa ako šampión. Remco ma pomaly zabíjal, hovorí van Aert

O intenzite nárazu svedčí fakt, že sa zlomil rám jeho bicykla. "Zdalo sa, že omdlie, no zostal pri vedomí. Mal veľké bolesti," opisoval svedok nehody.

"V posledných dňoch som sa cítil veľmi dobre a chcel som vyhrať. To, že sa to podarilo proti Woutovi na trati, ktorá mi na sto percent nesvedčí, je neuveriteľné," povedal líder tímu Soudal Quick-Step.

Viac ako štyri mesiace od nehody sa Evenepoel vrátil do súťažného kolotoča tým najlepším možným spôsobom. Pred svojim takisto hviezdnym krajanom Woutom van Aertom vyhral klasiku Brabantský šíp.

Po triumfe v tretej etape Vuelty 2023 skončil v cieli so zakrvavenou tvárou po kolízii s novinárkou a vlani v apríli spadol v Baskicku. Výsledkom bola zlomená kľúčna kosť a absencia na Tour de France.

V roku 2020 spadol do priekopy počas monumentálnej klasiky Okolo Lombardska, po čom sa jeho rodičia vyjadrili, že sú radi, že vôbec žije.

Pre 25-ročného Evenepoela to bolo 60. profesionálne víťazstvo. Mohol ich mať na konte aj viac, no jeho kariéra je poznačená viacerými vážnymi pádmi.

"Bolo to ťažké obdobie. To isté rameno som mal druhýkrát zranené v priebehu šiestich mesiacov a v určitom momente som začal pochybovať o tom, či bude opäť zdravé a funkčné," uviedol Evenepoel.

"Keby som bol tenista, volejbalista alebo basketbalista, moja kariéra by sa skončila. Našťastie som cyklista," povedal bývalý nádejný futbalista.

"Bol som zranený a psychicky na dne. Bez teba by som pravdepodobne ukončil svoju kariéru," uviedol verejne v príspevku na sociálnych sieťach.

Okrem toho napísal, že sa v tom období veľa spoločne modlili a práve viera mu takisto pomohla pri návrate na bicykel. A hoci v Belgicku prevládla kresťanstvo, Evenepoel nachádza útechu v učení islamu.

"Vieru som objavil vlani a je to niečo, čo zdieľam s Oumi. Každý by mal mať k viere vlastný vzťah. Mne dáva oporu, pomáha mi kráčať životom. Je to niečo nádherné," odpovedal na tlačovej konferencii.