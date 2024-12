Zdalo sa, že omdlie, hovorí svedok. Evenepoel mal nehodu, z ktorej má jeho krajan paniku

"Comeback sa práve začína. Po strašidelnej nehode počas tréningu som v utorok večer podstúpil operáciu a všetko dopadlo dobre.

Bude to dlhá cesta, ale plne sa sústredím na zotavenie. Som odhodlaný vrátiť sa silnejší, no pôjde to krok za krokom," uviedol Evenepoel, ktorý tiež poďakoval lekárskym tímom a rodine.