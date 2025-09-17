    Chcem tu vyhrať čo najviac etáp, vraví veľký talent. Kubiš sa však chystá vrátiť úder

    Paul Magnier sa raduje z víťazstva v 1. etape Okolo Slovenska. Na druhom mieste skončil slovenský reprezentant Lukáš Kubiš.
    Fotogaléria (19)
    Paul Magnier sa raduje z víťazstva v 1. etape Okolo Slovenska. Na druhom mieste skončil slovenský reprezentant Lukáš Kubiš. (Autor: TASR)
    Miroslav Kováčik|17. sep 2025 o 19:26
    Iba 21-ročný talent svetovej cyklistiky zaznamenal už svoje dvanáste víťazstvo medzi profesionálmi.

    BARDEJOV. Stovky slovenských fanúšikov cyklistiky si v stredu na Radničnom námestí v Bardejove priali víťazstvo Lukáša Kubiša.

    Dvojnásobný národný šampión patril k favoritom úvodnej etapy pretekov Okolo Slovenska a veľkou motiváciou bolo pre neho obliecť si žltý dres. 

    Napokon však mal dôvod na radosť iný Slovák - Martin Svrček. Ako prvý totiž preťal cieľovú čiaru jeho tímový kolega z tímu Soudal Quick-Step Paul Magnier.

    Iba 21-ročný talent svetovej cyklistiky zaznamenal už svoje dvanáste víťazstvo medzi profesionálmi, z toho siedme v aktuálnom ročníku.  

    Fotogaléria z 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025
    Na snímke slovenský cyklistikcký tím Dukla Banská Bystrica máva divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Na snímke taliansky pretekár Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) reaguje pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Na snímke britský pretekár, olympijský víťaz z Paríža v omniu v dráhovej cyklistike Matthew Walls (Groupama-FDJ) máva divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Na snímke pretekári odštartovali 1. etapu 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    19 fotografií
    Na snímke pretekári portugalského cyklistického tímu Unibet Tietema Rockets mávajú divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Na snímke nemecký pretekár Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) máva divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Na snímke slovenský pretekár Martin Svrček (Soudal Quick-Step) reaguje pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Na snímke slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets máva divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Na snímke belgický pretekár Milan Menten (Lotto) pózuje divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Cyklisti z Team Visma počas 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Cyklisti na čele peletónu počas 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Únik etapy, zľava Lukasz Owsian (Mazowsze Serce Polski), Michal Schlegel (Elkov-Kasper) a Stijn Daemen (VolkerWessels) počas 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets v drese najlepšieho Slováka po 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step v žltom drese po 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets obsadil druhé miesto v 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Paul Magnier (vľavo) z tímu Soudal Quick-Step sa raduje z víťazstva v 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step sa raduje z víťazstva v 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step špurtuje do cieľa 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step sa raduje z víťazstva v 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

    "Bola to náročná etapa. Najmä v závere ju bolo ťažké kontrolovať, keďže útočilo viacero pretekárov. Tím však odviedol naozaj dobrú prácu.

    Bolo dôležité byť v dobrej pozícii pred poslednou zákrutou, pretože to bol rýchly finiš po kockách. V záverečných 200 metroch som mal dobré nohy a som veľmi šťastný, že som tu vyhral," povedal Magnier.

    K víťazstvu bol blízko aj vlani

    Na pretekoch Okolo Slovenska debutoval už minulý rok. Veľmi blízko bol k víťazstvu v etape z Piešťan do Dubnice nad Váhom, v ktorej skončil druhý. 

    Zdolal ho len slávnejší krajan a dvojnásobný majster sveta Julian Alaphilippe, ktorý podujatie Okolo Slovenska ovládol pred siedmimi rokmi. 

    Tentokrát už Magnier potvrdil pozíciu favorita, pričom priznal, že za jedného z hlavných súperov považoval práve muža v drese so slovenskou trikolórou.

    "Myslím si, že Lukáš je veľmi motivovaný vyhrať. Musel som byť opatrný, ale sústredil som sa na svoj šprint. Určite budeme mať ďalšie príležitosti šprintovať proti sebe a uvidíme, kto vyhrá nabudúce," uviedol. 

    VIDEO: Záver 1. etapy na Okolo Slovenska 2025

    Facebook video

    Soudal Quick-Step je dlhoročný účastník pretekov Okolo Slovenska.

    V roku 2023 vyhral všetky etapy a dobrý základ podobnému triumfu položil v Bardejove Magnier. Po etape naznačil, že s jednou výhrou sa nechce uspokojiť.

    "Mojím hlavným cieľom je vyhrať, čo najviac etáp. Dúfam, že budú štyri etapy, ale viem, že bude ťažké každý deň kontrolovať preteky. Prežívam úspešnú sezónu a verím, že bude takto ďalej pokračovať," doplnil.

    Dúfa, že sa dostane na úroveň Sagana

    Paul Magnier je stále iba na začiatku kariéry, v ktorej toho môže veľa dokázať. Jedným z cieľov môže byť zisk zeleného dresu na Tour de France. 

    Rekordérom v počte víťazstiev v bodovacej súťaži je slovenský cyklista Peter Sagan, ktorý siedmimi triumfmi prekonal dovtedajší rekord Erika Zabela.

    "Bol to naozaj silný pretekár s veľkou kariérou a talentom. Minulý rok sme tu spolu pretekali. Dúfam, že jedného dňa budem na rovnakej úrovni ako on, ale je predo mnou ešte dlhá cesta," dodal Francúz. 

    Jeho kvality ocenil aj Kubiš, ktorý proti nemu už viackrát súperil. "Dnes bol jednoducho silnejší. Máme však ešte minimálne tri šprintérske dojazdy a budeme sa s tímom snažiť vylepšiť tento výsledok," povedal.

    Facebook príspevok

    Už štvrtýkrát skončil druhý

    Kubiš pre Sportnet odpovedal aj na otázku, či mohol v závere urobiť niečo lepšie, aby svojho o štyri roky mladšieho súpera dokázal poraziť. 

    "Kľúčové bolo, že mal lepší nájazd do záverečnej zákruty. Ako po pravej strane vystupoval z vláčika jeden jazdec Vismy, tak ma zatvoril a musel som spomaliť. 

    Vytvorila sa medzera a už som ju nedokázal zalepiť. Gratulujem Quick-Stepu, celý deň jeho jazdci ťahali, zaslúžili si to, ale my budeme bojovať ďalej," hovorí jazdec tímu Unibet Tietema Rockets. 

    V tejto sezóne už po štvrtý raz skončil v etape na druhom mieste, pričom okrem Magniera ho tesne zdolali Sam Bennett, Mads Pedersen a Riley Pickrell.

    VIDEO: Lukáš Kubiš

    Kubiš tradične po etape poďakoval tímovým kolegom, ktorí mu jednak vytvárali dobrú pozíciu v stúpaniach či usilovne reagovali na nástupy rivalov. 

    Kubiš tak mohol šetriť sily na záverečný finiš a hoci nevyhral, druhé miesto je jeho najlepším umiestnením na domácich etapových pretekoch. 

    Kubiš je nadšený z trate a chce víťaziť. Jeho tím mal veľkú smolu už pred pretekmi

    Počas 141 km dlhej trasy lemovali trať cyklistickí fanúšikovia so slovenskými vlajkami, ktorí povzbudzovali najmä rodáka z Detvianskej Huty.

    "Nedali sa nevšimnúť. Som nesmierne hrdý na to, čo fanúšikovia robia. Popri trati skandovali moje meno, čo si nesmierne vážim a ďakujem im," povedal.

    Vo štvrtok čaká pelotón takmer 170 km dlhá etapa zo Svidníka do Košíc. A čo možno nevyšlo v Bardejove vyjde v druhom najväčšom meste Slovenska.

    "Dojazd v Košiciach som absolvoval už viackrát, takže to tam dobre poznám. Chcem ukázať, že je to naše miesto," dodal odhodlaný Kubiš.

    Celkové poradie po 1. etape

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick - Step

    3:14:00 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 4 s

    3.

    Joppe Heremans

    Belgicko

    VolkerWessels Cycling Team

    + 6 s

    4.

    Oscar Nilsson-Julien

    Francúzsko

    Equipe continentale Groupama-FDJ

    + 7 s

    5.

    Stijn Daemen

    Holandsko

    VolkerWessels Cycling Team

    + 8 s

    6.

    Liam van Bylen

    Belgicko

    Lotto

    + 10 s

    Okolo Slovenska 2025

    Cyklistika

    Cyklistika

