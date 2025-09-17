Chcem tu vyhrať čo najviac etáp, vraví veľký talent. Kubiš sa však chystá vrátiť úder

BARDEJOV. Stovky slovenských fanúšikov cyklistiky si v stredu na Radničnom námestí v Bardejove priali víťazstvo Lukáša Kubiša.
Dvojnásobný národný šampión patril k favoritom úvodnej etapy pretekov Okolo Slovenska a veľkou motiváciou bolo pre neho obliecť si žltý dres.
Napokon však mal dôvod na radosť iný Slovák - Martin Svrček. Ako prvý totiž preťal cieľovú čiaru jeho tímový kolega z tímu Soudal Quick-Step Paul Magnier.
Iba 21-ročný talent svetovej cyklistiky zaznamenal už svoje dvanáste víťazstvo medzi profesionálmi, z toho siedme v aktuálnom ročníku.
"Bola to náročná etapa. Najmä v závere ju bolo ťažké kontrolovať, keďže útočilo viacero pretekárov. Tím však odviedol naozaj dobrú prácu.
Bolo dôležité byť v dobrej pozícii pred poslednou zákrutou, pretože to bol rýchly finiš po kockách. V záverečných 200 metroch som mal dobré nohy a som veľmi šťastný, že som tu vyhral," povedal Magnier.
K víťazstvu bol blízko aj vlani
Na pretekoch Okolo Slovenska debutoval už minulý rok. Veľmi blízko bol k víťazstvu v etape z Piešťan do Dubnice nad Váhom, v ktorej skončil druhý.
Zdolal ho len slávnejší krajan a dvojnásobný majster sveta Julian Alaphilippe, ktorý podujatie Okolo Slovenska ovládol pred siedmimi rokmi.
Tentokrát už Magnier potvrdil pozíciu favorita, pričom priznal, že za jedného z hlavných súperov považoval práve muža v drese so slovenskou trikolórou.
"Myslím si, že Lukáš je veľmi motivovaný vyhrať. Musel som byť opatrný, ale sústredil som sa na svoj šprint. Určite budeme mať ďalšie príležitosti šprintovať proti sebe a uvidíme, kto vyhrá nabudúce," uviedol.
VIDEO: Záver 1. etapy na Okolo Slovenska 2025
Soudal Quick-Step je dlhoročný účastník pretekov Okolo Slovenska.
V roku 2023 vyhral všetky etapy a dobrý základ podobnému triumfu položil v Bardejove Magnier. Po etape naznačil, že s jednou výhrou sa nechce uspokojiť.
"Mojím hlavným cieľom je vyhrať, čo najviac etáp. Dúfam, že budú štyri etapy, ale viem, že bude ťažké každý deň kontrolovať preteky. Prežívam úspešnú sezónu a verím, že bude takto ďalej pokračovať," doplnil.
Dúfa, že sa dostane na úroveň Sagana
Paul Magnier je stále iba na začiatku kariéry, v ktorej toho môže veľa dokázať. Jedným z cieľov môže byť zisk zeleného dresu na Tour de France.
Rekordérom v počte víťazstiev v bodovacej súťaži je slovenský cyklista Peter Sagan, ktorý siedmimi triumfmi prekonal dovtedajší rekord Erika Zabela.
"Bol to naozaj silný pretekár s veľkou kariérou a talentom. Minulý rok sme tu spolu pretekali. Dúfam, že jedného dňa budem na rovnakej úrovni ako on, ale je predo mnou ešte dlhá cesta," dodal Francúz.
Jeho kvality ocenil aj Kubiš, ktorý proti nemu už viackrát súperil. "Dnes bol jednoducho silnejší. Máme však ešte minimálne tri šprintérske dojazdy a budeme sa s tímom snažiť vylepšiť tento výsledok," povedal.
Už štvrtýkrát skončil druhý
Kubiš pre Sportnet odpovedal aj na otázku, či mohol v závere urobiť niečo lepšie, aby svojho o štyri roky mladšieho súpera dokázal poraziť.
"Kľúčové bolo, že mal lepší nájazd do záverečnej zákruty. Ako po pravej strane vystupoval z vláčika jeden jazdec Vismy, tak ma zatvoril a musel som spomaliť.
Vytvorila sa medzera a už som ju nedokázal zalepiť. Gratulujem Quick-Stepu, celý deň jeho jazdci ťahali, zaslúžili si to, ale my budeme bojovať ďalej," hovorí jazdec tímu Unibet Tietema Rockets.
V tejto sezóne už po štvrtý raz skončil v etape na druhom mieste, pričom okrem Magniera ho tesne zdolali Sam Bennett, Mads Pedersen a Riley Pickrell.
VIDEO: Lukáš Kubiš
Kubiš tradične po etape poďakoval tímovým kolegom, ktorí mu jednak vytvárali dobrú pozíciu v stúpaniach či usilovne reagovali na nástupy rivalov.
Kubiš tak mohol šetriť sily na záverečný finiš a hoci nevyhral, druhé miesto je jeho najlepším umiestnením na domácich etapových pretekoch.
Počas 141 km dlhej trasy lemovali trať cyklistickí fanúšikovia so slovenskými vlajkami, ktorí povzbudzovali najmä rodáka z Detvianskej Huty.
"Nedali sa nevšimnúť. Som nesmierne hrdý na to, čo fanúšikovia robia. Popri trati skandovali moje meno, čo si nesmierne vážim a ďakujem im," povedal.
Vo štvrtok čaká pelotón takmer 170 km dlhá etapa zo Svidníka do Košíc. A čo možno nevyšlo v Bardejove vyjde v druhom najväčšom meste Slovenska.
"Dojazd v Košiciach som absolvoval už viackrát, takže to tam dobre poznám. Chcem ukázať, že je to naše miesto," dodal odhodlaný Kubiš.
Celkové poradie po 1. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick - Step
3:14:00 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 4 s
3.
Joppe Heremans
Belgicko
VolkerWessels Cycling Team
+ 6 s
4.
Oscar Nilsson-Julien
Francúzsko
Equipe continentale Groupama-FDJ
+ 7 s
5.
Stijn Daemen
Holandsko
VolkerWessels Cycling Team
+ 8 s
6.
Liam van Bylen
Belgicko
Lotto
+ 10 s