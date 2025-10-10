    Jasným favoritom je Pogačar, chce vyrovnať rekord Coppiho. Israel-Premier Tech neštartuje

    Tadej Pogačar suverénne ovládol ME v cyklistike 2025.
    Tadej Pogačar suverénne ovládol ME v cyklistike 2025. (Autor: REUTERS)
    10. okt 2025 o 16:54
    Slovinský šampión sa pokúsi o historický úspech v náročných pretekoch, čelí silnej konkurencii.

    MILÁNO. Tadej Pogačar je horúci favorit na víťazstvo vo víkendových jednodňových pretekoch Okolo Lombarska, na ktorých sa pokúsi o piaty triumf a vyrovnanie rekordu legendárneho Fausta Coppiho.

    Slovinec je dvojnásobný majstrom sveta a štvornásobný víťaz Tour de France. Vynasnaží sa teraz o ďalší historický úspech v náročných pretekoch dlhých 238 km z Coma do Bergama.

    Nikto okrem legendárneho Belgičana Eddyho Merckxa nezískal tri monumentálne klasiky v jednej sezóne, no Pogačar má šancu vyrovnať tento rekord po víťazstvách na Okolo Flámska a Liége-Bastogne-Liége, druhom mieste na Paríž-Roubaix a treťom na Miláno-San Remo.

    "Každý rok si hovorím, že je to moja najlepšia sezóna, ale potom príde ďalší rok a je ešte lepší. Som nadšený z toho, čo som dosiahol, a uvedomujem si, aký mám šťastie," povedal Pogačar po nedávnom zisku európskeho titulu.

    Medzi jeho konkurentov patria dvojnásobný olympijský šampión Remco Evenepoel, ktorý sa lúči s tímom Soudal-Quick Step, mladý Francúz Paul Seixas, Tom Pidcock, Julian Alaphilippe či Ír Ben Healy.

    Preteky Okolo Lombarska sú obľúbeným podujatím Pogačara, často tam útočí už v úvode a využíva náročné stúpania, vrátane Passo di Ganda, ktoré bude súčasťou aj tohtoročnej trasy.

    Tím Israel-Premier Tech sa rozhodol neštartovať po tom, čo bol terčom propalestínskych protestov na viacerých pretekoch.

    dnes 16:54
