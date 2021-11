Sagan sa ešte necíti starý. Prezradil, kde začne novú sezónu

Na nový tím sa teší

Spoločne s elitným Slovákom sa do francúzskeho družstva sťahujú aj jeho dlhoroční kolegovia z tímov Tinkoff a Bora-Hansgrohe Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss.

"Uvedomujem si, že prichádzam do nového prostredia s novými ľuďmi s inou mentalitou. Bude to chcieť čas, aby sme si na seba zvykli. Beriem si však aj pár ľudí so sebou, takže verím, že to zvládneme. Múdrejší budeme po prvom tréningovom kempe a po prvých pretekoch v novej sezóne. Určite sa teším, bude to pekné dobrodružstvo," dodal Sagan.