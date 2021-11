Sagan o novom tíme: Najviac ma oslovilo, že ho postavia okolo mňa

Pre mnohých ľudí to bolo prekvapenie.

„Že ma veľmi chcú získať potvrdzovali neustále. Keď sme mali nejakú otázku, odpoveď sme dostali prakticky okamžite. Ostatným tímom to niekedy trvalo aj týždne. To, čo ma na tejto spolupráci najviac láka je, že tím postavia okolo mňa. Isteže s tým súvisí aj tlak a očakávania, ale v mojom prípade je to už rutina.“

Výraznou postavou TotalEnerqies je jeho šéf Jeana-Reného Bernadeau. Sagan priznal, že je mu sympatický. Na jednej strane je profesionál, ale zároveň vie byť uvoľnený a rád žartuje.

„Snaží sa, aby sa cyklisti bavili. Samozrejme, profesionálna cyklistika je v prvom rade práca na plný úväzok a treba ju brať vážne. Na druhej strane si ju treba aj užívať,“ vravel.