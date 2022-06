Časovku Okolo Švajčiarska ovládol Evenepoel, víťazom je na poslednú chvíľu Thomas

Tretie miesto obsadil Dán Jakob Fuglsang (Israel Premier Tech) s mankom 1:16 min. Pre tridsaťšesťročného Thomasa to bolo už 25. víťazstvo v kariére a prvé od minulého roka.

Druhý skončil Thomas s mankom tri sekundy a tretiu priečku obsadil v časovke domáci pretekár Stefan Küng (Groupama-FDJ) so stratou 10 sekúnd.

Slovák Peter Sagan musel pre pozitívny test na covid-19 odstúpiť z pretekov pred poslednou etapou. Jazdec tímu TotalEnergies vyhral na podujatí 3. etapu a pripísal si premiérový triumf v sezóne. Pred odstúpením figuroval v celkovom poradí na 77. mieste. Koronavírus už v minulosti dvakrát prekonal.

"Včera mi po 7. etape urobil tímový lekár test a nanešťastie, vyšiel pozitívne. Cítim sa dobre, no podľa pravidiel musím opustiť preteky. Je to trpké, ale je to tak. Ďakujem všetkým za podporu a budem vás informovať," napísal na sociálnych sieťach.

Konečné poradie na Okolo Švajčiarska 2022