Pogačar predviedol zdrvujúci útok a vyhral slávnu klasiku. Stanovil aj dva rekordy

Strade Bianche 2026
Talianska klasika (Siena - Siena, 213 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
4:45:15 h
2.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:00 min
3.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Emirates - XRG
+ 1:09 min
4.
Romain Gregoire
Francúzsko
Groupama - FDJ United
+ 2:04 min
5.
Gianni Vermeersch
Belgicko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 2:07 min
6.
Jan Christen
Švajčiarsko
UAE Emirates - XRG
+ 2:07 min
7.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:14 min
8.
Matteo Jorgenson
USA
Visma-Lease a Bike
+ 2:20 min
9.
Andreas Lorentz Kron
Dánsko
Uno-X-Mobility
+ 3:46 min
10.
Wout van Aert
Belgicko
Visma-Lease a Bike
+ 3:46 min
115.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 22:23 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar suverénnym spôsobom obhájil triumf na worldtourovej klasike Strade Bianche v okolí talianskej Sieny.
Jazdec tímu UAE Emirates - XRG mal v cieli minútový náskok pred druhým Paulom Seixasom z Francúzska a tretí bol Pogačarov tímový kolega Isaac Del Toro z Mexika so stratou 1:09 minúty.
V akcii bol aj slovenský reprezentant Martin Svrček, no obsadil až 115. miesto s mankom viac ako 22 minút na úradujúceho svetového šampióna.
Muž v dúhovom drese získal na Strade Bianche svoj rekordný štvrtý titul, z toho tretí po sebe, a triumfálne odštartoval novú sezónu.
Pogačar predviedol typický zničujúci dlhý útok približne 80 kilometrov pred cieľom, po ktorom nasledoval príchod na cieľovú čiaru v Siene.
VIDEO: Zostrih z pretekov Strade Bianche 2026
Štvornásobný víťaz Tour de France zároveň prekonal na prašnej klasike vlastný rýchlostný rekord. Kým minulý rok prešiel celkovú trasu rýchlosťou 40,7 km/h, tentokrát bol ešte o 2 km/h rýchlejší.
Pogačar tradične útočil v stúpaní Monte Sante Marie, necelých 80 km pred cieľom. Devätnásťročný Seixas odolával najdlhšie, dokonca nakrátko dotiahol Pogačara, ale Slovinec potom natrvalo zmizol za horizontom.
Paul Seixas však výkonom nadchol a mnohí veria, že ukončí 41-ročné čakanie svojej krajiny na ďalšieho víťaza Tour de France.
Pogačar sa následne sústredí na súboj s Mathieu van der Poelom na monumente Miláno - San Remo, ktorý sa mu ešte nikdy nepodarilo vyhrať.