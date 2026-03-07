    Pogačar predviedol zdrvujúci útok a vyhral slávnu klasiku. Stanovil aj dva rekordy

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa teší z výhry na klasike Strade Bianche 2026. (Autor: TASR/AP)
    7. mar 2026 o 17:53
    Druhé miesto obsadil prekvapivo tínedžer.

    Strade Bianche 2026

    Talianska klasika (Siena - Siena, 213 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    4:45:15 h

    2.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:00 min

    3.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Emirates - XRG

    + 1:09 min

    4.

    Romain Gregoire

    Francúzsko

    Groupama - FDJ United

    + 2:04 min

    5.

    Gianni Vermeersch

    Belgicko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 2:07 min

    6.

    Jan Christen

    Švajčiarsko

    UAE Emirates - XRG

    + 2:07 min

    7.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 2:14 min

    8.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma-Lease a Bike

    + 2:20 min

    9.

    Andreas Lorentz Kron

    Dánsko

    Uno-X-Mobility

    + 3:46 min

    10.

    Wout van Aert

    Belgicko

    Visma-Lease a Bike

    + 3:46 min

    115.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 22:23 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar suverénnym spôsobom obhájil triumf na worldtourovej klasike Strade Bianche v okolí talianskej Sieny.

    Jazdec tímu UAE Emirates - XRG mal v cieli minútový náskok pred druhým Paulom Seixasom z Francúzska a tretí bol Pogačarov tímový kolega Isaac Del Toro z Mexika so stratou 1:09 minúty.

    V akcii bol aj slovenský reprezentant Martin Svrček, no obsadil až 115. miesto s mankom viac ako 22 minút na úradujúceho svetového šampióna.

    Muž v dúhovom drese získal na Strade Bianche svoj rekordný štvrtý titul, z toho tretí po sebe, a triumfálne odštartoval novú sezónu.

    Pogačar predviedol typický zničujúci dlhý útok približne 80 kilometrov pred cieľom, po ktorom nasledoval príchod na cieľovú čiaru v Siene.

    VIDEO: Zostrih z pretekov Strade Bianche 2026

    Štvornásobný víťaz Tour de France zároveň prekonal na prašnej klasike vlastný rýchlostný rekord. Kým minulý rok prešiel celkovú trasu rýchlosťou 40,7 km/h, tentokrát bol ešte o 2 km/h rýchlejší.

    Pogačar tradične útočil v stúpaní Monte Sante Marie, necelých 80 km pred cieľom. Devätnásťročný Seixas odolával najdlhšie, dokonca nakrátko dotiahol Pogačara, ale Slovinec potom natrvalo zmizol za horizontom.

    Paul Seixas však výkonom nadchol a mnohí veria, že ukončí 41-ročné čakanie svojej krajiny na ďalšieho víťaza Tour de France.

    Pogačar sa následne sústredí na súboj s Mathieu van der Poelom na monumente Miláno - San Remo, ktorý sa mu ešte nikdy nepodarilo vyhrať.

