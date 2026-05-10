ONLINE: 3. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 175 km)

ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 3. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Giro d’Italia 2025
10.05.2026 o 12:15
3. etapa: Plovdiv – Sofie
160km
Trojice na čele má čtyřminutový náskok.
165km
Vedoucí trojice jede průměrnou rychlostí kolem 38 km/h a vydává ze sebe kolem 200 wattů.
167km
Na čele pelotonu se střídají týmy XDS Astana Team, Soudal Quick-Step, Lidl – Trek a Unibet Rose Rockets.
170km
V Bulharsku panuje slunečné počasí a závodníci na čele už mají dvě minuty náskoku. Španěl s Italy si dnes udělají společný výlet po rovinaté bulharské krajině.
172km
Peloton je se situací na čele spokojený a dopřává trojici na čele minutový náskok, který pomalu poroste. Včera měl únik náskok kolem pěti minut a dnes se dá čekat to stejné.
174km
Společně se Sevillou je na čele Manuele Tarozzi a Alessandro Tonelli.
174km
Diego Sevilla je opět v úniku a bude chtít posbírat další body do vrchařské prémie.
175km
Únik se vytvořil velice rychle a před pelotonem jsou tři závodníci.
175km
Třetí etapa byla právě odstartována!
Ještě v neutrální zóně má defekt Ben O´Connor.
140 kilometrů dnešní etapy bude po rovině nebo mírném stoupání (max. 2%).
Závodníci nasedají na svá kola a vyrážejí na pětikilometrový neutrální úsek před oficiálním startem.
Do dnešní etapy nenastoupí Andrea Vendrame a Adam Yates.
Třetí etapa nabídne 175 kilometrů a jednu hodnocenou vrchařskou prémii druhé kategorie, která bude mít 9,2 kilometru a zavede závodníky na Borovets, konkrétně těsně pod vrchol do výšky 1334 metrů nad mořem. Vrcholek Borovetse je 70 kilometrů před cílem v Sofii.
Celkové pořadí po 2. etapě
1. Guillermo Thomas Silva (URU / XDS Astana Team) 9:00:23
2. Florian Stork (GER / Tudor Pro Cycling Team) +0:04
3. Egan Bernal (COL / Netcompany INEOS) +0:04
4. Thymen Arensman (NED / Netcompany INEOS) +0:06
5. Giulio Ciccone (ITA / Lidl – Trek) +0:06
6. Jan Christen (SUI / UAE Team Emirates – XRG) +0:10
7. Johannes Kulset (NOR / Uno-X Mobility) +0:10
8. Lennert van Eetvelt (BEL / Lotto Intermarché) +0:10
9. Martin Tjotta (NOR / Uno-X Mobility) +0:10
10. Darren Rafferty (IRL / EF Education – EasyPost) +0:10
11. Jan Hirt (CZE / NSN Cycling Team) +0:10
---
61. Lukáš Kubiš (SVK / Unibet Rose Rockets) +1:38
129. Matyáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +7:14
132. Tomáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +7:14
Hezké nedělní poledne všem fanouškům silniční cyklistiky! Giro pokračuje třetí etapou, která ukončí třídenní bulharské putování. Závodníci se dnes vydají z Plovdivu do hlavního města Sofie.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:15.