    ONLINE: 3. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 175 km)

    ONLINE: 3. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE.
    ONLINE: 3. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet|10. máj 2026 o 10:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z 3. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026.

    ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 3. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

    Giro d’Italia  2025
    10.05.2026 o 12:15
    3. etapa: Plovdiv – Sofie
    Prebiehajúci
    Prenos
    160km
    Trojice na čele má čtyřminutový náskok.
    165km
    Vedoucí trojice jede průměrnou rychlostí kolem 38 km/h a vydává ze sebe kolem 200 wattů.
    167km
    Na čele pelotonu se střídají týmy XDS Astana Team, Soudal Quick-Step, Lidl – Trek a Unibet Rose Rockets.
    170km
    V Bulharsku panuje slunečné počasí a závodníci na čele už mají dvě minuty náskoku. Španěl s Italy si dnes udělají společný výlet po rovinaté bulharské krajině.
    172km
    Peloton je se situací na čele spokojený a dopřává trojici na čele minutový náskok, který pomalu poroste. Včera měl únik náskok kolem pěti minut a dnes se dá čekat to stejné.
    174km
    Společně se Sevillou je na čele Manuele Tarozzi a Alessandro Tonelli.
    174km
    importantDiego Sevilla je opět v úniku a bude chtít posbírat další body do vrchařské prémie.
    175km
    importantÚnik se vytvořil velice rychle a před pelotonem jsou tři závodníci.
    175km
    Třetí etapa byla právě odstartována!
    Ještě v neutrální zóně má defekt Ben O´Connor.
    140 kilometrů dnešní etapy bude po rovině nebo mírném stoupání (max. 2%).
    Závodníci nasedají na svá kola a vyrážejí na pětikilometrový neutrální úsek před oficiálním startem.
    importantDo dnešní etapy nenastoupí Andrea Vendrame a Adam Yates.
    Třetí etapa nabídne 175 kilometrů a jednu hodnocenou vrchařskou prémii druhé kategorie, která bude mít 9,2 kilometru a zavede závodníky na Borovets, konkrétně těsně pod vrchol do výšky 1334 metrů nad mořem. Vrcholek Borovetse je 70 kilometrů před cílem v Sofii.
    Celkové pořadí po 2. etapě
    1. Guillermo Thomas Silva (URU / XDS Astana Team) 9:00:23
    2. Florian Stork (GER / Tudor Pro Cycling Team) +0:04
    3. Egan Bernal (COL / Netcompany INEOS) +0:04
    4. Thymen Arensman (NED / Netcompany INEOS) +0:06
    5. Giulio Ciccone (ITA / Lidl – Trek) +0:06
    6. Jan Christen (SUI / UAE Team Emirates – XRG) +0:10
    7. Johannes Kulset (NOR / Uno-X Mobility) +0:10
    8. Lennert van Eetvelt (BEL / Lotto Intermarché) +0:10
    9. Martin Tjotta (NOR / Uno-X Mobility) +0:10
    10. Darren Rafferty (IRL / EF Education – EasyPost) +0:10
    11. Jan Hirt (CZE / NSN Cycling Team) +0:10
    ---
    61. Lukáš Kubiš (SVK / Unibet Rose Rockets) +1:38
    129. Matyáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +7:14
    132. Tomáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +7:14
    Hezké nedělní poledne všem fanouškům silniční cyklistiky! Giro pokračuje třetí etapou, která ukončí třídenní bulharské putování. Závodníci se dnes vydají z Plovdivu do hlavního města Sofie.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:15.


    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Britský cyklista Adam Yates po páde v 2. etape Giro d'Italia 2026.
    Britský cyklista Adam Yates po páde v 2. etape Giro d'Italia 2026.
    VIDEO: Pohroma pre tím UAE Emirates. Na Gire prišiel po páde o tri veľké hviezdy
    dnes 11:45
    Cyklistika

    Cyklistika

    Britský cyklista Adam Yates po páde v 2. etape Giro d'Italia 2026.
    Britský cyklista Adam Yates po páde v 2. etape Giro d'Italia 2026.
    VIDEO: Pohroma pre tím UAE Emirates. Na Gire prišiel po páde o tri veľké hviezdy
    dnes 11:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»ONLINE: 3. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 175 km)