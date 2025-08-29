    ONLINE: Vuelta a Espaňa, 7. etapa dnes LIVE (horská - 188 km)

    ONLINE prenos zo 7. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: TASR/AP)
    ONLINE prenos zo 7. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: TASR/AP)
    29. aug 2025 o 09:20
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo 7. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    PAL. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 7. etapou.

    Jazdcov čaká 188 kilometrov dlhá horská etapa, ktorá smeruje z Andorry do Cerleru.

    Cyklistiku sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 7. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    29.08.2025 o 12:17
    7. etapa: Andorra la Vella – Cerler (Huesca La Magia)
    Plánovaný
    Prenos
    Průběžné pořadí po 6. etapě:
    1. Torstein Træen (NOR) Bahrain Victorious 20:25:46
    2. Bruno Armirail (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale +0:31
    3. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana +1:01
    4. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step +1:58
    5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 2:33
    6. Joao Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +2:41
    7. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:42
    8. Matteo Jorgenson (USA) +2:49
    9. Jai Hindley (AUS) +2:53
    10. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bohra-hansgrohe 2:53
    ...
    50. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +12:30
    150. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +42:24
    Týmová soutěž:

    1. UAE Emirates-XRG 60:30:38
    2. Bahrain Victorious +1:57
    3. Soudal Quick-Step +3:49
    4. EF Education-EasyPost +3:55
    5. Visma | Lease a Bike +3:57
    Pořadí jezdců do 25 let (bílý dres):
    1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe 20:28:39
    2. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +0:27
    3. Antonio Tiberi (ITA) Bahrain Victorious +0:38
    4. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +1:22
    5. Harold Lopez Granizo (ECU) XDS Astana +1:51
    Pořadí bodovací soutěže (zelený dres):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 78 bodů
    2. Ethan Kane Vernon (GBR) Israel-Premier Tech 76 b
    3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 75 b
    4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 71 b
    5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 70 b
    ...
    29. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17b
    Pořadí soutěže vrchařů (puntíkatý dres):
    1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates-XRG 24 bodů
    2. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 23 b
    3. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural–Seguros RGA 11 b
    4. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 10 b
    5. Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 9 b
    Konečné výsledky 6. etapy:

    1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates-XRG 4:12,36
    2. Torstein Træen (NOR) Bahrain Victorious +0:54
    3. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana +1:10
    4. Bruno Armirail (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale +1:15
    5. Pablo Castrillo (ESP) Movistar Team +1:52
    6. James Shaw (GBR) EF Education-EasYPost +2:05
    7. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step +2:15
    8. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Deceuninck +2:19
    9. Archie Ryan (IRL) EF Education-EasYPost +2:42
    10. Joao Almeida (POR) UAE Team Emirates-XRG +4:19
    ...
    40. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +7:00
    159. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +24:18
    Čtvrteční 6. etapa pořádně zamíchala průběžným pořadím. Do jeho čela se dostal Nor Torstein Træen, který byl členem desetičlenného úniku a nakonec dojel druhý. Dosavadní lídr Jonas Vingegaard zůstal v hlavním pelotonu a propadl se na páté místo celkové klasifikace. Na Træena ztrácí 2 minuty a 33 sekund.
    Vítám tu všechny cyklistické příznivce! V pátek se jede už 7. etapa Vuelty. Ta startuje v Andorra la Vella, ovšem peloton vzápětí překročí španělské hranice a bude finišovat v Cerleru v provincii Huesca. Půjde o velmi náročnou horskou prověrku, v níž jezdci nestoupají 4211 výškových metrů. Absolvují také po dvou vypsaných stoupáních první a druhé kategorie.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:17.
    ONLINE: Vuelta a Espaňa, 7. etapa dnes LIVE (horská - 188 km)
    dnes 09:20
