ONLINE: Vuelta a Espaňa, 7. etapa dnes LIVE (horská - 188 km)

PAL. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 7. etapou.
Jazdcov čaká 188 kilometrov dlhá horská etapa, ktorá smeruje z Andorry do Cerleru.
Cyklistiku sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 7. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
29.08.2025 o 12:17
7. etapa: Andorra la Vella – Cerler (Huesca La Magia)
Plánovaný
Prenos
Průběžné pořadí po 6. etapě:
1. Torstein Træen (NOR) Bahrain Victorious 20:25:46
2. Bruno Armirail (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale +0:31
3. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana +1:01
4. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step +1:58
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 2:33
6. Joao Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +2:41
7. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:42
8. Matteo Jorgenson (USA) +2:49
9. Jai Hindley (AUS) +2:53
10. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bohra-hansgrohe 2:53
...
50. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +12:30
150. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +42:24
1. Torstein Træen (NOR) Bahrain Victorious 20:25:46
2. Bruno Armirail (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale +0:31
3. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana +1:01
4. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step +1:58
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 2:33
6. Joao Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +2:41
7. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +2:42
8. Matteo Jorgenson (USA) +2:49
9. Jai Hindley (AUS) +2:53
10. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bohra-hansgrohe 2:53
...
50. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +12:30
150. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +42:24
Týmová soutěž:
1. UAE Emirates-XRG 60:30:38
2. Bahrain Victorious +1:57
3. Soudal Quick-Step +3:49
4. EF Education-EasyPost +3:55
5. Visma | Lease a Bike +3:57
1. UAE Emirates-XRG 60:30:38
2. Bahrain Victorious +1:57
3. Soudal Quick-Step +3:49
4. EF Education-EasyPost +3:55
5. Visma | Lease a Bike +3:57
Pořadí jezdců do 25 let (bílý dres):
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe 20:28:39
2. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +0:27
3. Antonio Tiberi (ITA) Bahrain Victorious +0:38
4. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +1:22
5. Harold Lopez Granizo (ECU) XDS Astana +1:51
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe 20:28:39
2. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +0:27
3. Antonio Tiberi (ITA) Bahrain Victorious +0:38
4. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +1:22
5. Harold Lopez Granizo (ECU) XDS Astana +1:51
Pořadí bodovací soutěže (zelený dres):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 78 bodů
2. Ethan Kane Vernon (GBR) Israel-Premier Tech 76 b
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 75 b
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 71 b
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 70 b
...
29. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17b
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 78 bodů
2. Ethan Kane Vernon (GBR) Israel-Premier Tech 76 b
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 75 b
4. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 71 b
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 70 b
...
29. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17b
Pořadí soutěže vrchařů (puntíkatý dres):
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates-XRG 24 bodů
2. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 23 b
3. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural–Seguros RGA 11 b
4. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 10 b
5. Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 9 b
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates-XRG 24 bodů
2. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 23 b
3. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural–Seguros RGA 11 b
4. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 10 b
5. Sean Quinn (USA) EF Education-EasyPost 9 b
Konečné výsledky 6. etapy:
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates-XRG 4:12,36
2. Torstein Træen (NOR) Bahrain Victorious +0:54
3. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana +1:10
4. Bruno Armirail (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale +1:15
5. Pablo Castrillo (ESP) Movistar Team +1:52
6. James Shaw (GBR) EF Education-EasYPost +2:05
7. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step +2:15
8. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Deceuninck +2:19
9. Archie Ryan (IRL) EF Education-EasYPost +2:42
10. Joao Almeida (POR) UAE Team Emirates-XRG +4:19
...
40. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +7:00
159. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +24:18
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates-XRG 4:12,36
2. Torstein Træen (NOR) Bahrain Victorious +0:54
3. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana +1:10
4. Bruno Armirail (FRA) Decathlon AG2R La Mondiale +1:15
5. Pablo Castrillo (ESP) Movistar Team +1:52
6. James Shaw (GBR) EF Education-EasYPost +2:05
7. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step +2:15
8. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Deceuninck +2:19
9. Archie Ryan (IRL) EF Education-EasYPost +2:42
10. Joao Almeida (POR) UAE Team Emirates-XRG +4:19
...
40. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +7:00
159. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +24:18
Čtvrteční 6. etapa pořádně zamíchala průběžným pořadím. Do jeho čela se dostal Nor Torstein Træen, který byl členem desetičlenného úniku a nakonec dojel druhý. Dosavadní lídr Jonas Vingegaard zůstal v hlavním pelotonu a propadl se na páté místo celkové klasifikace. Na Træena ztrácí 2 minuty a 33 sekund.
Vítám tu všechny cyklistické příznivce! V pátek se jede už 7. etapa Vuelty. Ta startuje v Andorra la Vella, ovšem peloton vzápětí překročí španělské hranice a bude finišovat v Cerleru v provincii Huesca. Půjde o velmi náročnou horskou prověrku, v níž jezdci nestoupají 4211 výškových metrů. Absolvují také po dvou vypsaných stoupáních první a druhé kategorie.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:17.