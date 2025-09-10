    ONLINE: Vuelta a España, 17. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 143,2 km)

    ONLINE prenos z 17. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.
    ONLINE prenos z 17. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: X/La Vuelta)
    Sledujte s nami ONLINE prenos z 17. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    O BARCO DE VALDEORRAS. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes pokračujú 17. etapou.

    Jazdcov čaká 143,2 kilometrov dlhá trasa so štartom v O Barco de Valdeorras, finišovať sa bude v Alto de el Morredero. Etapa má hornatý/kopcovitý profil.

    Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 17. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    10.09.2025 o 13:41
    17. etapa: O Barco de Valdeorras – Ponferrada
    Plánovaný
    Prenos
    Sedmnáctá etapa v Pyrenejích je zařazena opět jako kopcovitá, ale profil je výrazně odlišný od včerejší. Uprostřed trati absolvují závodníci jediné hodnocené stoupání 3. kategorie a naplánován je náročný dojezd s vrchařskou prémií 1. kategorie na Morredero Ponferrada. Od sprinterské prémie 27 km před cílem čeká závodníky nastoupat ještě 1225 výškových metrů. Závěrečných 8,8 km má průměrný sklon vražedných 9,7%.
    Letošní Vueltu bohužel stále provázejí výtržnosti propalestinských aktivistů, s nimiž si pořadatelé ani španělské silové složky stále nedokázaly účinně poradit, a tak byla i úterní 16. etapa zkrácena o osm kilometrů a diváci tak připraveni o plánovaný vrchol ve formě závěrečného stoupání na Castro de Herville. Výhru slavil v improvizovaném cíli Egan Bernal z Ineosu ve spurtu nad souputníkem z úniku, domácím Mikelem Landou, a polepšil si na 12. místo. Pořadí na čele a červený trikot bezpečně udržel Jonas Vingegaard z Vismy o 48 vteřin před jedničkou UAE Joãem Almeidou.
    Celkové pořadí po 16. etapě (červený trikot):

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 61:16:35 hod.
    2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +0:48
    3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +2:38
    4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:10
    5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +4:21
    6. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +4:24
    7. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +4:53
    8. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +5:46
    9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +6:33
    10. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +8:04
    ...
    45. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:34:12
    89. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +2:25:10
    Pořadí týmů:

    1. UAE Emirates-XRG 182:32:46 hod.
    2. Visma | Lease a Bike +34:10
    3. Red Bull-Bora-hansgrohe +59:22
    4. Decathlon A2GR La Mondiale +1:11:30
    5. Soudal Quick-Step +1:23:00
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe 61:20:56 hod.
    2. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +32
    3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +3:43
    4. Abel Balderstone (ESP) Caja Rural-Seguros RGA +15:59
    5. Jaume Guardeño (ESP) Caja Rural-Seguros RGA +18:48
    Bodovací soutěž (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 237 bodů
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 139
    3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 115
    4. Ethan Vernon (GBR) Israel-Premier Tech 111
    5. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 105
    ---
    54. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17
    Vrchařská soutěž (puntíkatý trikot):

    1. Jay Vine (AUS) UAE Emirates-XRG 61 bodů
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 39
    3. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 32
    4. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG 29
    5. Marc Soler (ESP) UAE Emirates-XRG 28
    ---
    26. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 6
