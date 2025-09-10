ONLINE: Vuelta a España, 17. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 143,2 km)

O BARCO DE VALDEORRAS. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes pokračujú 17. etapou.
Jazdcov čaká 143,2 kilometrov dlhá trasa so štartom v O Barco de Valdeorras, finišovať sa bude v Alto de el Morredero. Etapa má hornatý/kopcovitý profil.
Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
Vuelta a España 2025 - 17. etapa
Vuelta a Espaňa 2025
10.09.2025 o 13:41
17. etapa: O Barco de Valdeorras – Ponferrada
Plánovaný
Prenos
Sedmnáctá etapa v Pyrenejích je zařazena opět jako kopcovitá, ale profil je výrazně odlišný od včerejší. Uprostřed trati absolvují závodníci jediné hodnocené stoupání 3. kategorie a naplánován je náročný dojezd s vrchařskou prémií 1. kategorie na Morredero Ponferrada. Od sprinterské prémie 27 km před cílem čeká závodníky nastoupat ještě 1225 výškových metrů. Závěrečných 8,8 km má průměrný sklon vražedných 9,7%.
Letošní Vueltu bohužel stále provázejí výtržnosti propalestinských aktivistů, s nimiž si pořadatelé ani španělské silové složky stále nedokázaly účinně poradit, a tak byla i úterní 16. etapa zkrácena o osm kilometrů a diváci tak připraveni o plánovaný vrchol ve formě závěrečného stoupání na Castro de Herville. Výhru slavil v improvizovaném cíli Egan Bernal z Ineosu ve spurtu nad souputníkem z úniku, domácím Mikelem Landou, a polepšil si na 12. místo. Pořadí na čele a červený trikot bezpečně udržel Jonas Vingegaard z Vismy o 48 vteřin před jedničkou UAE Joãem Almeidou.
Celkové pořadí po 16. etapě (červený trikot):
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 61:16:35 hod.
2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +0:48
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +2:38
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:10
5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +4:21
6. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +4:24
7. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +4:53
8. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +5:46
9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +6:33
10. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +8:04
...
45. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:34:12
89. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +2:25:10
Pořadí týmů:
1. UAE Emirates-XRG 182:32:46 hod.
2. Visma | Lease a Bike +34:10
3. Red Bull-Bora-hansgrohe +59:22
4. Decathlon A2GR La Mondiale +1:11:30
5. Soudal Quick-Step +1:23:00
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe 61:20:56 hod.
2. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +32
3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +3:43
4. Abel Balderstone (ESP) Caja Rural-Seguros RGA +15:59
5. Jaume Guardeño (ESP) Caja Rural-Seguros RGA +18:48
Bodovací soutěž (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 237 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 139
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 115
4. Ethan Vernon (GBR) Israel-Premier Tech 111
5. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 105
---
54. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17
Vrchařská soutěž (puntíkatý trikot):
1. Jay Vine (AUS) UAE Emirates-XRG 61 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 39
3. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 32
4. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG 29
5. Marc Soler (ESP) UAE Emirates-XRG 28
---
26. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 6
