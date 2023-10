Bol v kóme, potom nedokázal sám ani jesť. Holanďan korunoval svoj návrat víťazstvami

Zdalo sa, že to budú jeho najväčšie úspechy v sezóne, no 27-ročný holandský cyklista Milan Vader dokázal v závere roka ešte vygradovať svoju formu.

Dal tak víťaznú bodku za mimoriadne úspešnou sezónou tímu Jumbo-Visma.

Ten vyhral Giro, Tour aj Vueltu, získal 69 víťazstiev a to ešte deklasoval konkurenciu na reprezentačnej úrovni, keď na ME obsadil kompletné pódium.

"Je to skvelé, viac som si ani nemohol želať. Spôsob, akým tento tím bojoval, aby to všetko do seba zapadlo, bol neskutočný," povedal Vader.

Pýtal sa tímu, či môže ísť do Číny

Holanďana by iba málokto tipoval na zisk červeného dresu. Ešte minulý týždeň bola v kolónke jeho profesionálnych víťazstiev nula. Nebol na očiach.

Dá sa povedať, že sa s cestnou cyklistikou iba zoznamuje. Má za sebou len druhú sezónu, keďže predtým sa špecializoval na horskú cyklistiku a na olympijských hrách v Tokiu vybojoval desiate miesto.