    Olympijský šampión aj synovia cyklistických legiend. Okolo Slovenska prinesie atraktívne mená

    Momentky z 5. etapy Okolo Slovenska 2024
    Momentky z 5. etapy Okolo Slovenska 2024 (Autor: Soňa Niková, okoloslovenska.com)
    TASR|16. sep 2025 o 08:49
    Už v stredu 17. septembra odštartuje 69. ročník medzinárodných cyklistických pretekov.

    BRATISLAVA. V stredu 17. septembra odštartuje 69. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorý prinesie viacero atraktívnych mien.

    V pelotóne nebude chýbať olympijský víťaz Matthew Walls ani synovia známych osobností svetovej cyklistiky.

    Britský dráhar Walls, zlatý medailista z olympijských hier v Tokiu 2021 v disciplíne omnium, posilní zostavu Groupama FDJ Development.

    Okrem olympijského zlata získal aj striebro v madisone a počas svojej dráhovej kariéry nazbieral viacero titulov majstra Európy.

    Po prechode na cestu pôsobil tri sezóny v tíme Bora-hansgrohe, od roku 2024 je jazdcom Groupama FDJ.

    Na Slovensku sa predstaví ako jeden z najvýraznejších špurtérov štartového poľa.

    Groupama FDJ má s podujatím bohaté skúsenosti – v minulosti tu štartoval aj jej WorldTour tím s hviezdami ako Thibaut Pinot, Arnaud Demare či David Gaudu.

    Zaujímavé mená prinesie aj tím XDS Astana Development, za ktorý nastúpia Alexandr Vinokurov a Artiom Fofonov – synovia bývalých profesionálnych cyklistov.

    Vinokurov je potomkom olympijského víťaza z Londýna 2012 a víťaza Vuelty 2006, ktorý je zároveň zakladateľom a generálnym manažérom tímu Astana.

    Fofonov je synom bývalého kazašského reprezentanta, ktorý počas kariéry jazdil za francúzske tímy Credit Agricole a Cofidis.

    Na rozdiel od Vinokurova mladšieho bude štartovať pod francúzskou vlajkou. TASR informoval Slovenský zväz cyklistiky.

    Okolo Slovenska 2025

    Cyklistika

    dnes 08:49
