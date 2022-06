Mohol vyzvať Sagana či van Aerta. Holanďan má však iné ambície

Podľa belgického víťaza zeleného dresu z roku 1984 Franka Hosteho by v tomto spomenutom súboji ťahal van der Poel za kratší koniec. "Mathieu je o niečo výbušnejší ako Wout, no ten je silnejší a najmä odolnejší," myslí si.

Na tieto slová reagoval aj samotný Holanďan a uznal, že van Aert je veľmi odolný. Boj o zelený dres by bol pre jazdca tímu Alpecin-Fenix, podľa jeho slov, až prílišnou psychickou záťažou a zobral by mu časť slobody.

O zelený dres bude chcieť zabojovať aj jeho sedemnásobný víťaz Peter Sagan.

Pokiaľ by sa však aj van der Poel do tohto súboja nezapojil, Alpecin má v zálohe nemenej kvalitnú náhradu v podobe Jaspera Philipsena. "Neviem či to bude jeho cieľ, ale je to niečo, čo môže zvládnuť," dodal van der Poel.

Tour de France 2022