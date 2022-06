Top etapy na Tour? Šialenstvo. Skončiť môže celý pelotón, vraví športový riaditeľ

Pelotón však práve tu pocítil, aký mocný pán je prudký vietor. Nemilosrdne rozdelil pelotón a hneď v druhej etape aj favoriti stratili minúty.

Dánsko tiež nie je krajina, ktoré by oplývalo zaujímavými stúpaniami. Organizátori logicky poslali pelotón priamo v ústrety vetru. Väčšina druhej etapy vedie v blízkosti pobrežia a do cieľa musia zdolať pretekári 6,6 kilometra dlhý most cez Veľký Belt (celková dĺžka však je až 18 km - pozn.red.). Bolo by skôr veľkým prekvapením, ak by pelotón ostal pokope.

Klasikárske tímy budú číhať na svoju príležitosť.

5. etapa, Lille - Arenberg Porte du Hainaut