Quick-Step mal so Svrčekom plán. Jeho rival predišiel problémom, lebo nepanikári

Rodák zo Zvolena ťažil aj z tímovej podpory. Kým Svrček bol na trati sám a musel viac pracovať na čele, Kubiš mohol šetriť sily do záveru.

DUNAJSKÁ STREDA. V nedeľu v českom meste Jevíčko zviedli medzi sebou súboj o titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike. Vzdialili sa všetkým krajanom a do posledného okruhu išli plece pri pleci.

"Pocit bol perfektný. O to krajšie to bolo, keď mi zakričali, že máme double, teda aj českého majstra. Bolo to úžasné," povedal 24-ročný cyklista.

Z pohľadu sily tímu sa situácia obrátila v prvej etape pretekov Okolo Slovenska 2024. V tímovej časovke mal Kubiš jasný cieľ - čo najmenej stratiť a ponechať súboj o dres najlepšieho Slováka otvorený.