Po štyroch medailách sa dočkal. Kubiš korunuje famóznu sezónu slovenským titulom

Lukáš Kubiš, majster Slovenska: "Musím povedať, že Martin bol dnes veľmi silný a mal som čo robiť, aby som sa s ním udržal. Mojou jedinou výhodou bolo, že som mal tímových kolegov vpredu a v našej skupine boli vždy nejakí Česi.

Určite som nemohol robiť na tom, aby som ohrozil kolegov, takže som sa tam nemusel až toľko snažiť. Klobúk dole pred Martinom, koľko sa narobil, je to veľký šampión, no taká je cyklistika. My sa tešíme, že oba tituly sme získali do nášho tímu, na ktorý som veľmi hrdý."

Martin Svrček, druhé miesto: "Bolo veľmi teplo a také zvláštne preteky, lebo tu jednotlivci súperia s veľkými tímami. Bolo to nevyrovnané a kvantita prevážila kvalitu. Dlho sa išlo veľmi pomaly, no potom keď Vacek a Kubiš nastupovali, bol som práve náhodou vzadu, a tak si to musel dobiehať.

Vackovi v tej skupine nechcel nikto pomáhať, tak ja som robil. Lukáš mal vpredu kolegu, takže logicky nechcel k nemu Vacka dotiahnuť. To sú tie veľké taktiky naprieč krajinami. Napokon sme ostali len traja.

Ja som v závere spadol, keď som neodhadol jednu zákrutu, no Lukáš je aj tak asi lepším šprintérom. Snažil som sa ho utrhnúť v kopci, ale nepodarilo sa mi to. Potom už bolo jedinou šancou mu nejako nastúpiť v meste, ale prepálil som to a skončil na zemi."