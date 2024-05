Pogačarov tím sa prerátal. Na Gire vyhral jazdec, ktorého talent ušiel Quick-Stepu

"Je to skvelý pocit. S tímom sme už pred mesiacom vedeli, že to bude dobrá etapa pre mňa. Veľa som na tom pracoval, je to špeciálne víťazstvo," povedal.

Veril mu aj Contador

Experti Eurosportu, vrátane Alberta Contadora či Philippa Gilberta pri tipe na celkového víťaza Gira neváhali a zhodli sa na mene Tadej Pogačar.

Contador sa v rozhovore pre Sportnet vyjadril, že Slovincovi natoľko verí, že by si ružový dres, zvaný maglia rosa, mohol obliecť už v Turíne.

"Je to veľmi agresívny jazdec, ktorého je ťažké zastaviť. Ak by som bol Pogačar, ale to hovorím z pohodlia môjho domova, tak by som si povedal: Prečo by som nemohol vyhrať už v prvý deň," vravel Contador.