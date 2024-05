Ak by som bol Pogačar, útočil by som už prvý deň, vraví Contador pre Sportnet

Pamätám si to dokonale. Bolo to naozaj tak. Nikdy som to netajil. Tím Astana dostal podmienku, že ak sa dostane na štart Gira, musí ma zobrať. Pôvodne plánovali ísť s Andreasom Klodenom a Levim Leipheimerom. Mne volali, keď som bol na pláži v Cádize.

Giro pravidelne ponúka spektakulárne etapy. Ak by ste mali možnosť navrhnúť jednu z etáp. Ako by vyzerala a aké stúpania by ste zvolili?

Vybral by som dlhú etapu, približne 220-230 km, a dal by som do nej asi tri horské stúpania. Niektoré by boli skutočne náročné. Určite by som zaradil Monte Zoncolan.

Keď máte taký veľký sklon, aký je na Zoncolane, vždy sú medzi jazdcami veľké rozdiely. Na druhej strane, keď máte sklon 6-8 percent, je komplikovanejšie urobiť rozdiel. Takže Zoncolan by som určite dal ako cieľové stúpanie.