    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina K
    2. polčas
    Houston
    5 - 0
    3:0
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    VIDEO: Stal sa nesmrteľným. Ronaldo ako prvý hráč skóroval na šiestich šampionátoch za sebou

    Cristiano Ronaldo.
    Fotogaléria (22)
    Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 19:21
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    Gól strelil v druhom zápase proti Uzbekistanu.

    Portugalčan Cristiano Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na šiestich MS.

    Míľnik dosiahol v utorňajšom zápase základnej K-skupiny proti Uzbekistanu. Svojím prvým presným zásahom na turnaji otvoril skóre už v 6. minúte.

    Štyridsaťjedenročný kapitán portugalského tímu zužitkoval po nábehu k bližšej žrdi prihrávku z pravej strany od Joaa Concela.

    VIDEO: Gól Cristiana Ronalda

    Bol to pre neho celkovo deviaty gól na MS. Prvý dosiahol na MS 2006 z penalty proti Iránu. Duel proti Uzbekistanu bol Ronaldov 24. na MS.

    Spoločne s Argentínčanom Lionelom Messim sú rekordérmi v počte absolvovalých šampionátov - šesť.

    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 (skupina K)
    Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026.
    Fans of Uzbekistan pose for photos ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal's Cristiano Ronaldo takes a shot during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal's Cristiano Ronaldo gestures during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    22 fotografií
    Fans of Portugal cheer before the kickoff the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo gestures during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo warms up ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo plays with a ball during warmup before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan shouts for Portuguese players' autographs before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan holds a sign ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal players pose before the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFlags for Portugal and Uzbekistan are displayed ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo wets his face during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers line up for the national anthems ahead of the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026. Cristiano Ronaldo oslavuje gól v zápase Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026.

    Messi má na konte rekordných 28 zápasov na majstrovstvách sveta a v pondelok vytvoril rekord v počte gólov - 18.

    Argentínčan však neskóroval na všetkých turnajoch, gólovo mlčal na MS 2010.

    Ronaldo mal po góle proti Uzbekistanu na konte 144 gólov z 230 reprezentačných zápasov, čo sú tiež rekordné zápisy.

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    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu.
    Iránci dostali od USA deň navyše. Do dejiska zápasu môžu vycestovať skôr
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    Domov»MS vo futbale 2026»VIDEO: Stal sa nesmrteľným. Ronaldo ako prvý hráč skóroval na šiestich šampionátoch za sebou