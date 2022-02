ONLINE: osemfinále Ligy majstrov FC Chelsea - Lille OSC

Vážení čitatelia! Vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu! Dnes sa zameriame na osemfinálový zápas Ligy majstrov Chelsea FC – Lille OSC. Poďme si v krátkosti predstaviť obe mužstvá.



CHELSEA: The Blues si zabezpečili miestenku vo vyraďovacej fáze súťaže 2.miestom v skupine H, na víťaza skupiny Juventus Turín stratili 2 body (4 výhry, 1 remíza, 1 prehra). Zverenci nemeckého trénera Thomasa Tuchela dokázali v posledných 5 súťažných zápasoch 5-krát zvíťaziť, v dvoch prípadoch sa však išlo do predĺženia. Chelsea sa v tabuľke Premier League momentálne nachádza na 3.mieste, na vedúci Manchester City stráca 13 bodov.



LILLE: Francúzsky celok sa dostal do vyraďovacej fázy Ligy majstrov ako víťaz skupiny G, v 6 zápasoch získal 11 bodov (3 výhry, 2 remízy, 1 prehra). Za svojim chrbtom nechal Salzburg, Sevillu a Wolfsburg. Forma zverencov Jocelyna Gourvenneca je nasledovná – v 5 súťažných zápasoch dokázali 2-krát zvíťaziť, 2-krát prehrali a v jednom prípade sa zápas skončil nerozhodne. Minuloročný majster Ligue 1 sa v ligovej tabuľke momentálne nachádza až na 11.mieste.



Dnešný zápas vám z pozície komentátora sprostredkuje Igor Tabiš.