VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Fínska si vybojovali postup do semifinále na MS vo Švajčiarsku. Vo štvrťfinálovom zápase zdolali Česko 4:1.
Fíni vyjadrili jasnú prevahu v úvodnej časti trefami Sakariho Manninena a Antona Lundella.
V čase 21:35 pridal ďalší gól Konsta Helenius. Po polovici stretnutia vymazal nulu na českom konte v presilovke päť na tri Hronek.
Bližšie na dostrel už sa ale Česi nedostali, v 56. min stvrdil postup severanov Lenni Hämeenaho.
Dnešnou prehrou sa skončila reprezentačná éra trénera Rulíka. Šesťdesiatštyriročný kouč prevzal národný tím v lete 2023 a hneď svoju prvú sezónu vo funkcii zakončil na domácom svetovom šampionáte v Prahe ziskom titulu.
Do nového ročníka pôjde v úlohe trénera extraligového Kladna.
