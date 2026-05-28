    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    MS v hokeji 2026
    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 1
    2:0, 1:1, 1:0
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    PrehľadOnline prenosSumárVideo

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026

    Fínsky hokejista Anton Lundell (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Fotogaléria (22)
    Fínsky hokejista Anton Lundell (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|28. máj 2026 o 19:06
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Fínsko - Česko Štvrťfinále na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Fínska si vybojovali postup do semifinále na MS vo Švajčiarsku. Vo štvrťfinálovom zápase zdolali Česko 4:1.

    Fíni vyjadrili jasnú prevahu v úvodnej časti trefami Sakariho Manninena a Antona Lundella.

    V čase 21:35 pridal ďalší gól Konsta Helenius. Po polovici stretnutia vymazal nulu na českom konte v presilovke päť na tri Hronek.

    Bližšie na dostrel už sa ale Česi nedostali, v 56. min stvrdil postup severanov Lenni Hämeenaho.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
    Českí hokejisti Ondřej Beránek (vľavo), Libor Hájek (vpravo) a hráč Švajčiarska Konsta Helenius (uprostred) bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Fínsky hokejista Anton Lundell (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Fínsky hokejista Sakari Manninen sa raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Finland's Konsta Helenius, center left, celebrates scoring with Aleksander Barkov during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    22 fotografií
    Finland's Konsta Helenius, right, scores the third goal past Czechia's goaltender Josef Korenar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)AG26 Zürich - Český hokejista Matěj Blümel (vpravo) a hráč Fínska Henri Jokiharju bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026. FOTO TASR/AP Finland's Henri Jokiharju, left, and Czechia's Matej Blumel in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP) - Švajčiarsko - šport - hokej - MSH26 - majstrovstvá - sveta - MS - 2026 - 89. - štvrťfináleFinland's Aatu Raty, left, fights for the puck against Czechia's Michal Kempny, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Patrik Puistola, right, and Czechia's Jiri Cernoch in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Michal Kempny, left, and Finland's Sakari Manninen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Henri Jokiharju, left, and Czechia's Matej Blumel in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's goaltender Josef Korenar looks on during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Anton Lundell, right, celebrates with Finland's Lenni Hameenaho, centre, and Finland's Patrik Puistola, left, after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Anton Lundell, left, scores a goal against Czechia's Jan Scotka, centre, and Czechia's goaltender Josef Korenar, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's goaltender Josef Korenar, second left, concedes a goal from Finland's Sakari Manninen, not pictured, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Libor Hajek, left, and Finland's Patrik Puistola in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Jiri Cernoch, left, and Jaroslav Chmelar challenge Finland's Urho Vaakanainen, second left, Henri Jokiharju and goaltender Justus Annunen during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Filip Hronek, center, celebrates scoring with teammates during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Lukas Sedlak, left, and Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Waltteri Merela, left, in action against Czechia's Tomas Cibulka,, second left, Libor Hajek and goaltender Josef Korenar, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Matyas Melovsky, right, and Finland's Sakari Manninen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Nikolas Matinpalo, left, Czechia's Jakub Flek and Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    Dnešnou prehrou sa skončila reprezentačná éra trénera Rulíka. Šesťdesiatštyriročný kouč prevzal národný tím v lete 2023 a hneď svoju prvú sezónu vo funkcii zakončil na domácom svetovom šampionáte v Prahe ziskom titulu.

    Do nového ročníka pôjde v úlohe trénera extraligového Kladna.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český expert kritizoval výkon Čechov: Boli pribrzdení, Slováci hrali aktívnejšie aj bez postupu
    Nikola Černáková|dnes 19:39
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český expert kritizoval výkon Čechov: Boli pribrzdení, Slováci hrali aktívnejšie aj bez postupu
    Nikola Černáková|dnes 19:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026