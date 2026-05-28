    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 0
    1:0, 1:0, 2:0
    Emóciami nabité štvrťfinále ovládli Kanaďania. Obhajcovia z USA odídu bez medaily

    Sportnet, TASR|28. máj 2026 o 18:43
    Kanada - USA 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

    Góly: 19. Celebrini (Scheifele, Mateychuk), 30. Holloway (Scheifele), 59. Brown (Whitecloud, O'Reilly), 59. Crosby (Cozens)

    Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Schrader (Nem.) – DURMIS (SR), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše Lindgren (USA) 5 min + DKZ za nebezpečný úder do oblasti hlavy alebo krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 7500

    Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Holloway – Vilardi, O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Finnie

    USA: Cooley – Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko – Tkachuk, Coronato, Moore – Howard, Hagens, Steeves – Olivier, Sasson, Cotter – Leonard, Nelson, Novak – Lafferty

    Hokejisti USA neobhája titul majstrov sveta. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli 89. MS prehrali vo Fribourgu s rivalom z Kanady 0:4.

    V zámorskom derby sa gólovo presadili Macklin Celebrini, Dylan Holloway a v závere do prázdnej bránky Connor Brown a Sidney Crosby.

    Čisté konto si udržal brankár Jet Greaves, ktorý zneškodnil 34 striel.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - USA na MS v hokeji 2026

    Zápas nedohral kanadský obranca Evan Bouchard po tvrdom zákroku Ryana Lindgrena. Jedným z čiarových rozhodcov bol Slovák Oto Durmis.

    Kanaďania postúpili medzi najlepšiu štvorku na MS po dvoch rokoch, vlani v Herningu senzačne nestačili vo štvrťfinále na domáce Dánsko. Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu 30. mája (15.20/20.00).

    Americký hráč Oliver Moore (vpravo) bojuje o puk s Kanaďanom Darnellom Nurseom počas zápasu štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.Americký hráč Sam Lafferty (vpravo) korčuľuje s pukom pred Kanaďanom Sidneym Crosbym počas zápasu štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.Kanadskí hráči na striedačke oslavujú po góle Dylana Hollowaya (nie je na snímke) počas zápasu štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.Kanadský hráč Dylan Holloway (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako skóroval počas zápasu štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    30.5.2026 20:00
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

    Priebeh zápasu Kanada - USA na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Duel začala aktívnejšie Kanada, v 2. minúte po strele Hollowaya zazvonila pravá žŕdka.

    Hralo sa zostra, v 7. minúte Lindgren tvrdým zákrokom poslal k ľadu prenikajúceho Boucharda, ktorý zostal ležať na hracej ploche, americký obranca putoval predčasne pod sprchy.

    USA následné päťminútové oslabenie ustáli aj vďaka výbornému Cooleymu, dokonca mohli sami udrieť, no Steevesovo zakončenie bekhendom vykryl Greaves.

    Skóre napokon otvorili Kanaďania, v presilovke Celebrini z medzikružia výstavne trafil do ľavého vinkla.

    II. tretina:

    Hráči z „kolísky hokeja“ pokračovali aj v 2. tretine v aktivite, Brown orazítkoval spojnicu bránky.

    Náskok zvýšil v polovici zápasu Holloway, ktorý po rýchlom otočení puku na dvakrát prekonal Cooleyho.

    Obrovskú šancu na zníženie nevyužil Howard, betónom zasiahol Greaves. Na opačnej strane volala po góle dorážka Browna. 

    III. tretina:

    Američania v snahe dostať sa späť do hry zvýšili v treťom dejstve ofenzívne úsilie, sľubné šance nepremenili Olivier a trikrát Coronato.

    Pri strele Steevesa zachránila Greavesa žŕdka. Kanaďania sa v týchto chvíľach spoliehali na rýchle kontry, samostatný únik nevyužil Martone.

    Američania to v závere skúsili v šiestich, ale zápas sa im už nepodarilo zdramatizovať, naopak Brown a Crosby gólmi do prázdnej bránky dali výsledku konečnú podobu.

    Hlasy po zápase

    Fraser Minten, útočník Kanady: „Bol to dobrý zápas. Vedeli sme, že Američania budú silní. Jet (Greaves) bol neuveriteľný, predviedol niekoľko skvelých zákrokov. S Američanmi sú to vždy špeciálne zápasy, na prehru vo finále ZOH sme nemysleli, ale chceli sme zvíťaziť. Veríme, že Evan (Bouchard) bude v poriadku, zatiaľ je príliš skoro niečo predikovať.“

    Mark Scheifele, útočník Kanady (v zápase 0+2): „Pri prvom góle som to prihral Mac-ovi (Macklinovi Celebrinimi) a ten to skvele trafil, pri druhom som zasa puk posunul na Hollowaya. Sidney (Crosby) bol celý zápas skvelý, sme radi, že skóroval, no nie je to len o góloch. Sid nám nestále pomáha akciami a je pre nás fantastický. Naša presilovka musí byť ešte lepšia, tá päťminútová nebola úplne ideálna.“

    Denton Mateychuk, obranca Kanady: „Jet (Greaves) bol neskutočný, poznám ho z Columbusu, viem, čoho je schopný. Bol to fyzický zápas, ale to sme očakávali. Povedali sme si pred stretnutím, aby sme zachytili úvod a to sa nám aj podarilo.“

    Devin Cooley, brankár USA: „Bola to skutočne zábava. Kanada má výborný tím, hralo sa s veľkým nasadením, tempo zápasu bolo vysoké. Bol to vcelku vyrovnaný duel, oba tímy mali svoje šance. Bojovali sme až do konca. Bola to úžasná skúsenosť.“

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 28. mája

    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    4 - 1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Swiss Life Arena
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    4 - 0
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Fribourg BCF Arena

