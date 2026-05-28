    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 0
    1:0, 1:0, 2:0
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - USA na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Kanada - USA na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (16)
    Fotka zo zápasu Kanada - USA na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|28. máj 2026 o 19:09
    Video, zostrih a góly zo zápasu Kanada - USA Štvrťfinále na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti USA neobhája titul majstrov sveta. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli 89. MS prehrali vo Fribourgu s rivalom z Kanady 0:4.

    Kanada začala aktívne a v druhej minúte pomohla gólmanovi Cooleymu po Hollowayovej strele ľavá tyč. V čase 6:12 išiel za zákrok na Bouchardovu hlavu pykať na päť minút a do konca stretnutia Američan Lindgren po tom, ako si rozhodcovia pozreli situáciu na videu. Otrasený Bouchard už do stretnutia tiež nezasiahol.

    V dlhej presilovke sa Kanaďania nepresadili a mohli dokonca inkasovať, no Steevesovu možnosť po spolupráci s Laffertym zlikvidoval Greaves. Američania nevyužili početnú výhodu pri Hollowayovom treste.

    Kanada potom pri Sassonovom pobyte na trestnej lavici už skórovala. Celebrini v čase 18:31 zamieril z pozície medzi kruhmi presne do ľavého horného rohu bránky. Pre oporu San Jose to bol šiesty presný zásah na turnaji.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - USA na MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
    Americký hráč Sam Lafferty (18) pred zápasom štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Americký brankár Devin Cooley (1) pred zápasom štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Kanadský hráč Macklin Celebrini pred zápasom štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Americký hráč Alex Steeves (vľavo) bojuje o puk s Kanaďanom Markom Scheifelem počas zápasu štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Americký hráč Oliver Moore (vpravo) bojuje o puk s Kanaďanom Darnellom Nurseom počas zápasu štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.Americký hráč Sam Lafferty (vpravo) korčuľuje s pukom pred Kanaďanom Sidneym Crosbym počas zápasu štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.Kanadskí hráči na striedačke oslavujú po góle Dylana Hollowaya (nie je na snímke) počas zápasu štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.Kanadský hráč Dylan Holloway (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako skóroval počas zápasu štvrťfinále Kanada - USA na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.United States' goalkeeper Devin Cooley (1) defends the goal while pressured by Canada's Ryan O'Reilly (90) during the third period of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal match between Canada and United States, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)United States' Justin Faulk (72) and Canada's Ryan O'Reilly (90) battle for the puck during the third period of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal match between Canada and United States, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Macklin Celebrini (71) skates during the second period of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal match between Canada and United States, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)United States' goalkeeper Devin Cooley (1) waits for play to resume during the second period of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal match between Canada and United States, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)United States' Matthew Tkachuk (19) skates with the puck during the second period of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal match between Canada and United States, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Robert Thomas (18) reaches for the puck during the third period of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal match between Canada and United States, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Canada goalkeeper Jet Greaves (73) and Morgan Rielly (44) defend against pressure from United States' Oliver Moore (11) during the third period of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal match between Canada and United States, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Canada's Robert Thomas (18) and United States' Max Sasson (63) battle for the puck during a face-off in the third period of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal match between Canada and United States, in Fribourg, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)

    V 24. minúte trafil Kanaďan Brown z pravého kruhu bližšiu tyč. Američania nevyužili početnú výhodu pri Whitecloudovom vylúčení.

    V polovici stretnutia zvýšil náskok Javorových listov Holloway, ktorého prvú strelu v pravom kruhu ešte zblokoval Ufko, ale opakovaný pokus už skončil za Cooleym.

    Znížiť mohli Howard a Coronata, americký gólman vytesnil Brownovu dorážku.

    V záverečnej časti sa Američania najskôr ubránili pri Tkachukovom vylúčení. Greaves potom zlikvidoval dve šance Coronata a v 49. minúte trafil Steeves z pravého kruhu tyč.

    Kanaďania sa nepresadili pri Leonardovom vylúčení a v 54. minúte neprekonal Cooleyho z úniku Martone. V závere Američania siahli k power play, pri ktorej skórovali do prázdnej bránky Brown a Crosby.

    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český expert kritizoval výkon Čechov: Boli pribrzdení, Slováci hrali aktívnejšie aj bez postupu
    Nikola Černáková|dnes 19:39
