VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - USA na MS v hokeji 2026

Hokejisti USA neobhája titul majstrov sveta. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli 89. MS prehrali vo Fribourgu s rivalom z Kanady 0:4.
Kanada začala aktívne a v druhej minúte pomohla gólmanovi Cooleymu po Hollowayovej strele ľavá tyč. V čase 6:12 išiel za zákrok na Bouchardovu hlavu pykať na päť minút a do konca stretnutia Američan Lindgren po tom, ako si rozhodcovia pozreli situáciu na videu. Otrasený Bouchard už do stretnutia tiež nezasiahol.
V dlhej presilovke sa Kanaďania nepresadili a mohli dokonca inkasovať, no Steevesovu možnosť po spolupráci s Laffertym zlikvidoval Greaves. Američania nevyužili početnú výhodu pri Hollowayovom treste.
Kanada potom pri Sassonovom pobyte na trestnej lavici už skórovala. Celebrini v čase 18:31 zamieril z pozície medzi kruhmi presne do ľavého horného rohu bránky. Pre oporu San Jose to bol šiesty presný zásah na turnaji.
V 24. minúte trafil Kanaďan Brown z pravého kruhu bližšiu tyč. Američania nevyužili početnú výhodu pri Whitecloudovom vylúčení.
V polovici stretnutia zvýšil náskok Javorových listov Holloway, ktorého prvú strelu v pravom kruhu ešte zblokoval Ufko, ale opakovaný pokus už skončil za Cooleym.
Znížiť mohli Howard a Coronata, americký gólman vytesnil Brownovu dorážku.
V záverečnej časti sa Američania najskôr ubránili pri Tkachukovom vylúčení. Greaves potom zlikvidoval dve šance Coronata a v 49. minúte trafil Steeves z pravého kruhu tyč.
Kanaďania sa nepresadili pri Leonardovom vylúčení a v 54. minúte neprekonal Cooleyho z úniku Martone. V závere Američania siahli k power play, pri ktorej skórovali do prázdnej bránky Brown a Crosby.
