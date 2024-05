Mávali 50 striel a aj tak prehrali. Česi po rokoch zlomili odpor neobľúbeného súpera

V úvodných štyroch zápasoch prehrali len raz a aj to iba po nájazdoch so Švajčiarmi (1:2 sn) a v tabuľke A-skupiny im s 9 bodmi patrí druhá priečka práve za Švajčiarmi.

BRATISLAVA. Českí hokejisti prežívajú vydarený vstup do svetového šampionátu na domácom ľade v Prahe.

"Kľúčový bol gól Kundrátka na 4:3. Po dánskom vyrovnaní naši hráči zapli na vyššie obrátky a ukázali morálku, Súper to potom otvoril, nemal zaistenú obranu my sme premenili brejky. Som šťastný, ale nič jednoduché to nebolo," vravel novinárom český tréner Radim Rulík, cituje ho aj iDnes.cz.