Česko si napravilo chuť. Dánsko vzdorovalo, no inkasovalo sedem gólov

Tomáš Kundrátek, obranca ČR: "Bol to naozaj ťažký zápas, ale oddreli sme si to a zaslúžene sme vyhrali. Pri mojom góle odviedol skvelú prácu Kubalík pred bránkou, prvú strelu mi zablokovali, ale našiel som si puk a trafil som do."

Matias Lassen, obranca Dánska: "Chceli sme vyhrať. Neviem, ako vyzerá tabuľka, ale do každého duelu ideme s cieľom zvíťaziť. Možno nám pomôžu iné tímy. No spravíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme boli v čo najlepšej pozícii."